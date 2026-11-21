Dróntámadás ért egy Kalinyingrádba tartó orosz teherhajót szombaton a Finn-öböl nemzetközi vizein – közölte Alekszandr Drozgyenko, a leningrádi terület kormányzója. A kormányzó azt írta a Max üzenetküldő alkalmazáson, hogy a hajót két drónnal támadták meg az orosz határtól három tengeri mérföldre, mintegy 5,5 kilométerre. Közlése szerint megkezdték a legénység kimenekítését, és a támadás következményeit még vizsgálják. Drozgyenko szombat hajnalban arról is tájékoztatott, hogy az orosz légvédelem ukrán 93 drónt lőtt le a Leningrádi terület fölött. Korábbi közlésében még hat megsemmisített drónt említett.

A finn fegyveres erők tagja gyakorlaton a Finn-öbölben Fotó: ALESSANDRO RAMPAZZO/AFP

A Sparta II arról ismert, hogy katonai rakományokat szállít az orosz Védelmi Minisztérium számára, többek között Oroszország és a szíriai Tartusz kikötője között.

Az észt hatóságok megerősítették, hogy a Sparta II nevű orosz teherhajón tűz ütött ki, és robbanásokról is érkeztek bejelentések. A dróntámadásról szóló orosz közlést ugyanakkor nem erősítették meg. Az észt tengeri mentésirányító központ szombat reggel 9 óra 35 perckor értesült a tűzről. A Szentpétervárról Kalinyingrádba tartó hajó ekkor az észtországi Vaindloo szigetétől mintegy 20 kilométerre északra tartózkodott. Az észt rendőrség és határőrség közölte, hogy a finn hatóságokkal együtt figyelemmel kíséri a helyzetet, és segítséget nyújt, ha Oroszország nemzetközi segítséget kér. Tengeri szennyezést egyelőre nem észleltek.

A finn fegyveres erők szombat hajnalban drónveszély miatt ideiglenesen korlátozták a légi és a tengeri közlekedést a Finn-öböl keleti részén. A korlátozásokat reggel feloldották, majd délelőtt ismét elrendelték. A finn vezérkar szerint az intézkedéseket az indokolta, hogy az Oroszország ellen indított ukrán drónok esetleg a NATO-tagállamok légterébe tévedhetnek. Észtország északkeleti részén szombat hajnalban szintén drónveszélyre figyelmeztették a lakosságot, a NATO légtérellenőrzést végző török vadászgépei pedig felszálltak. (via MTI, Ukrainska Pravda)