Az amerikai kongresszus demokrata párti képviselői a SpaceX által fejlesztett rendszerek kormányzati finanszírozásának leállításával fenyegetőznek, ha a Trump-kormányzat és maga a tulajdonos Elon Musk nem hozza nyilvánosságra, ki rendelte el a Starshield műholdas kommunikációs szolgáltatás lassítását Ukrajnában.

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A CNN szerint a demokrata Jim Himes, aki januártól a képviselőház hírszerzési bizottságát vezeti, titkosított levelet küldött Jay Clayton nemzeti hírszerzési igazgatónak, amelyben annak tisztázását követelte, mi vezetett a Starshield lelassulásához Ukrajnában az elmúlt hónapokban.

A CNN idézte a levél egy részletét, amely szerint „a (hírszerzési) bizottság nem engedélyezhet forrásokat olyan kormányzati rendszerek fejlesztésére, amelyeket a kormány nem ellenőriz teljes mértékben”. A hírszerzési bizottság leendő elnöke külön levelet küldött Elon Musknak is, hogy adjon magyarázatot a Starshield működésében októberben bekövetkezett változásokra, és hogy azokat a SpaceX egyoldalúan vagy egy amerikai tisztviselő utasítására hajtotta-e végre. Himes egyben találkozót kért a SpaceX vezetőjétől.

A SpaceX több milliárd dollár értékű amerikai kormányzati szerződéssel rendelkezik űralapú rendszerekre vonatkozóan, aminek köszönhetően egyedülállóan kritikus szerepet tölt be a nemzetbiztonságban. Ezek a szerződések nyomásgyakorlási eszközt jelentenek a törvényhozók számára, ugyanakkor a SpaceX rendszereinek finanszírozását korlátozó fenyegetések beváltása azzal a kockázattal jár, hogy veszélybe sodorják azokat a pótolhatatlan eszközöket, amelyekre az Egyesült Államok a saját nemzetvédelme érdekében támaszkodik.

November 13-án Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt közölte, hogy az ukrán fegyveres erők napok óta nem férnek hozzá a Starshieldhez, a Starlink katonai változatához. Kijev már októberben is panaszkodott a Starshield sebességkorlátozásaira.

Elon Musk akkor kijelentette, hogy a Starlink műholdrendszert nem támadó harcra, hanem csak védelemre használják, és hogy a Starshield verzióját az amerikai kormány birtokolja és ellenőrzi, így minden korlátozást az amerikai hadsereg és végső soron az elnök rendel el. A Wall Street Journal ugyanakkor azt állította, hogy maga Musk rendelte el Ukrajna hozzáférésének korlátozását a Starshieldhez. (via CNN, MTI)