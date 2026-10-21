A Wall Street Journal szerint Elon Musk rendelte el az ukrán katonák által használt Starlink lassítását

A Wall Street Journal (WSJ) amerikai tisztviselőkre hivatkozva azt írja, hogy Elon Musk rendelte el a Starlink Ukrajna által használt, katonai célú változatának, a Starshieldnek a lelassítását.

A múlt héten előzetes figyelmeztetés nélkül az Elon Musk tulajdonában lévő SpaceX korlátozta a Starlink-terminálok sebességét. A korlátozással az amerikai cég gyakorlatilag megfosztotta Ukrajnát attól a lehetőségtől, hogy megvédje magát az orosz dróntámadásoktól.

A WSJ két forrása szerint Musk és Trump telefonon beszélt a Starlinkkel kapcsolatos döntésről, nem sokkal azután, hogy a korlátozás nyilvánosságra került. Az elnök ekkor éppen a múlt heti kampánykörútján vett részt. Az egyik forrás azt is állította, hogy Musk és Trump már a Starlink sebességének korlátozásáról szóló döntés előtt egyeztetett az ügyről.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilvános tiltakozása – amelyben arra figyelmeztetett, hogy ukránok halhatnak meg, ha nem állítják helyre a korlátozásmentes szolgáltatást – széles körű bizonytalanságot idézett elő azzal kapcsolatban, hogy ki rendelte el a lassítást. Az ügy miatt a Fehér Házban informális vizsgálat is indult.

A kialakult felfordulás közepette a SpaceX képviselői felhívták fehér házi kapcsolattartóikat, hogy közös álláspontra és kommunikációra jussanak arról, miszerint a vállalat és a Trump-kormányzat egyeztetett Musk utasítása előtt, mondták a források.

Musk néhány órával a korlátozás nyilvánosságra kerülése után az X-en azt írta: „A sebességre vagy a használatra vonatkozó bármilyen korlátozásról az amerikai hadsereg, végső soron pedig az Egyesült Államok elnöke dönt.”

Trump hétfőn azt mondta újságíróknak, hogy nem tudja, ki felelős a Starlink lelassításáért, „de szeretném kideríteni”.

Fotó: CHIP SOMODEVILLA/AFP

Egyes amerikai tisztviselők szerint Musk önállóan cselekedett, Trump pedig nem rendelt el kifejezetten semmiféle megtorló intézkedést Ukrajnával szemben. Egy, a helyzetet ismerő forrás ugyanakkor azt állította, hogy Musk a sebességkorlátozás bevezetése előtt több magas rangú kormányzati tisztviselővel, köztük Trumppal is beszélt. Az ukrán tisztviselők szerint a korlátozás miatt orosz rakéták tudták kijátszani az ukrán légvédelmet.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán azt mondta, hogy a kormányzat nem kérte a Starlink sebességének korlátozását. „Nem volt előzetes tudomásunk róla” – mondta újságíróknak indiai látogatása során.

Az október 14-én kezdődött lassítást a Trump-kormányzat több olyan bejelentése és nyilatkozata előzte meg, amelyeket az ukrán tisztviselők Ukrajnával szemben ellenségesnek értékeltek. Ezek közé tartozott Trump és Musk Zelenszkijt érő bírálata is. Kijev ezért azonnal arra gyanakodott, hogy az utasítás vagy az elnöktől, vagy a világ leggazdagabb emberétől származott.

A SpaceX nem válaszolt a lap megkeresésére.