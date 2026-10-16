Trump: Nem vagyok nagy rajongója Zelenszkijnek, lerombolták azt az országot

Élesen támadta a Newsmaxnak adott alákérdezős interjújában Volodimir Zelenszkijt Donald Trump. Az amerikai elnök arról beszélt, hogy Zelenszkijjel nehezebb megállapodni, mint Putyinnal, és az ukrán elnök nem is akarja lezárni a háborút.

„Nem jó partner nekünk a megegyezésre”

– jelentette ki az amerikai elnök Zelenszkijről, akiről azt mondta, valójában nem is akar megállapodni.

„Azt mondja, meg akar állapodni, de valójában nem. Nem vagyok nagy rajongója Zelenszkijnek. Lerombolták azt az országot”

- folytatta Trump, majd azt hangoztatta, hogy Putyinnal könnyebb tárgyalni, mint az ukrán elnökkel.

A kijelentések azután hangzottak el, hogy Trump megállapodott Putyinnal az orosz dízel eladásáról, majd Zelenszkij távozását sürgette, és azt követeli, hogy Ukrajna állítsa le az orosz olajfinomítók elleni támadásokat.

Az amerikai–ukrán viszonyt tovább élezi, hogy a Reuters értesülése szerint a Fehér Házból rendelték el az ukrán hadsereg által használt Starshield műholdas rendszer hozzáférésének korlátozását, ami miatt az ukrán drónok most csak korlátozott sbességgel tudnak repülni.