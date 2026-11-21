Póser Zoltán távozik az N7 Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. éléről – értesült a Telex. Az állami védelmi holding új vezetője még nincs meg.
Pósert Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter 2025. április 17-étől nevezte ki az N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatójává.
Bár most már az állami védelmi holding a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz (GEM) tartozik, korábban a Nagy Márton vezette Nemzetgazdasági Minisztériumhoz kerültek a védelmi ipari beszerzések, beruházások és fejlesztések. Az N7 megkaparintása azért volt fontos, mert a védelmi ipar nagy vegyesvállalatainak (mint amilyenek például a Rheinmetall gyárai) tulajdonosi jogait az N7 gyakorolja, a nagy pénz tehát ott volt. (via Telex)