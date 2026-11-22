Lewis Pugh, az ENSZ óceánokért felelős brit védnöke átúszott a Hormuzi-szoroson keresztül, hogy felhívja a figyelmet az iráni háború környezeti következményeire. Pugh a hírek szerint számos, kereskedelmi hajók ellen intézett támadást, távoli robbanásokat és a feje fölött átrepülő vadászgépeket látott a 15 kilométeres távon.

Látta, ahogy egy tőle nagyjából 4 kilométerre lévő olajszállító tartályhajót talált egy lövedék, majd lángokat látott felemelkedni egy hegyfok felett.

„Először is a fedélzeten tartózkodó tengerészekre gondoltam” – mondta Pugh. „A lángok hatalmasak voltak. Ezek a hajók gyúlékony gázokat szállítanak, és egy ilyen hajó elleni támadás katasztrofális következményekkel járhat nemcsak a legénység tagjaira, hanem a környező tengeri környezetre is.”

Az 56 éves férfi először úszott egy konfliktusövezetben, hogy ezzel sürgesse a harcok befejezését, a szoros újranyitását és a konfliktus okozta környezeti károk orvoslására irányuló intézkedéseket.

Pugh-ról úgy tartják, hogy ő az első ember, aki a konfliktus márciusi kezdete óta megpróbált hosszú távot úszni a szorosban. Azt mondta: „A háború mérhetetlen emberi szenvedést okoz. Életek vesznek oda, családok szakadnak szét, otthonok, kórházak és iskolák pusztulnak el percek alatt. De van egy másik áldozat is, amelyre túl kevés figyelmet fordítanak: maga a természet. A károk pedig sokáig megmaradhatnak a harcok megszűnése után is.”

Szerinte a környezeti károk gyakran kevesebb figyelmet kapnak egy konfliktus során, mint az emberi áldozatok. Az ENSZ szerint a harcok kezdete óta legalább 175 hajót támadtak meg, és mintegy 30 támadás jelentős szennyezést okozott.

Pugh-t egy kísérőhajó és egy kajak kísérte az úszása során.

A Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb hajózási útvonala, és olyan vadon élő állatoknak is otthont ad, mint a dugongok, tengeri teknősök és cetcápák. (The Guardian)