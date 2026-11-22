November 21-én este légiriadót rendeltek el a kalinyingrádi területen, a sajtóbeszámolók szerint a teljes körű orosz invázió kezdete óta először. Alekszej Beszprozvannih, a kalinyingrádi terület kormányzója arról számolt be, hogy a Litvániával határos Nyemani járásban egy, „a litván oldalról érkező gyanús objektum” miatt bekapcsolták a drónészlelő és -riasztó rendszert.

Az orosz balti flottának otthont adó baltyijszki lakosok a légvédelem működéséről számoltak be, arról azonban nincs megerősített információ, hogy keletkeztek-e károk.

Orosz tengerészgyalogos gyakorlatozik a kalinyingrádi Hmelevka gyakorlótéren 2022. június 3-án. Fotó: MIKHAIL GOLENKOV/Sputnik via AFP

Litvánia közölte, hogy nincs köze a kalinyingrádi területet érő feltételezett dróntámadáshoz.

Kalinyingrádba tartott (volna) az az orosz teherhajó, amelyet szombaton ért dróntámadás a térségben. A hajó kigyulladt, a teljes legénységet evakuálták. (Meduza)