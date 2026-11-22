Szombaton dróntámadás ért egy Kalinyingrádba tartó orosz teherhajót a Finn-öböl nemzetközi vizein.

Néhány órával később a finnek egy orosz helikoptert gyanúsítottak azzal, hogy megsértette a finn légteret, a finn védelmi miniszter szerint a két incidens összefügghet: „A feltételezett légtérsértés összefügghet a Finn-öbölben megrongálódott teherhajóval kapcsolatos mentési vagy megfigyelési műveletekkel” – közölte. A finn védelmi minisztérium a dróncsapásról azonnal tájékoztatta a NATO-t, valamint bejelentették, hogy a Finn-öböl keleti részének légterében és tengeri területein ideiglenes korlátozásokat vezettek be.

A finn közmédia arról számolt be, hogy a hajó a nagy eséllyel ukránok által végrehajtott dróntámadás után elvesztette kormányozhatóságát az orosz felségvizeken, ezt követően sodródott át a finn felségvizekre. A finn hatóságok korlátozott hozzáférésű zónát jelöltek ki a hajó körül, ugyanakkor közölték, hogy a forgalmat és a lakosságot nem fenyegeti közvetlen veszély. A Sparta II legénységét evakuálták, miközben a sérült hajón folytatódott a tűzoltás. A tengerészek mentőcsónakokkal hagyták el a hajót, majd egy közeli teherhajóra szállították át őket.

Fotó: ALESSANDRO RAMPAZZO/AFP

A finn hatóságok közlése szerint finn kérésre a Murman nevű orosz mentőhajó is csatlakozott a tűzoltáshoz, hogy a Sparta II-t orosz felségvizekre vontassák, és megelőzzék a környezeti károkat. A tűz oltása napokig, sőt hetekig is eltarthat. A hajó rakományát egyelőre nem azonosították, ezért nehéz felmérni az esetleges további robbanások kockázatát.

Az ukránok hivatalosan nem vállaltak felelősséget a dróntámadásért, Zelenszkij szankciós politikáért felelős tanácsadója, Vladiszlav Vlaszjuk a Kyiv Independentnek így kommentálta a történteket: „Igen, elég érdekes egybeesés, nem igaz? Úgy tűnik, hogy azok a hajók, amelyeket Ukrajna az orosz hadiipari komplexum rendszeres támogatása miatt szankcionált, meglehetősen balszerencsés módon hajlamosak kigyulladni. És gyanítom, hogy ez nem az egyetlen ilyen eset, és nem is az utolsó lesz.”

Az incidens után a finn miniszterelnök, Petteri Orpo közölte, „A háború átterjed a közvetlen környezetünkbe” – írta az X-en. „Ukrajnának joga van visszacsapni az agresszorra” – tette hozzá. (Guardian, Kyiv Independent)