A jövő márciusra tervezett elektronikus útdíjrendszer bevezetése előtt átalakítják a horvát autópályák fizetőállomásait. Az új forgalmi rendben zöld sávokat jelölnek ki a már regisztrált járműveknek, sárgákat pedig azoknak, amelyeknek még el kell végezniük a regisztrációt.

A tervek szerint a zöld sávokon a rendszerbe már regisztrált autósok megállás nélkül haladhatnak át, míg a sárgákat azoknak tartják fenn, akiknek még regisztrálniuk kell. A személyautók, motorkerékpárok, lakóautók és a legfeljebb 3,5 tonnás teherjárművek esetében a rendszámhoz bankkártyát lehet majd rendelni az útdíj automatikus levonásához. Az autóbuszok és a nehezebb tehergépjárművek számára kötelező lesz az ENC fedélzeti egység (elektronikus útdíjfizető eszköz) használata.

Fotó: Jászai Csaba/MTI/MTVA

Jelentős változások várhatók a Zágráb közelében fekvő Lucko és Demerje fizetőállomásoknál, ahol a nyári turisztikai szezonban gyakran alakulnak ki torlódások. Luckónál átalakítják a meglévő áthaladó sávokat, és külön sávot jelölnek ki a regisztrációra.

A fizetőállomások előtt új táblák segítik majd a megfelelő sáv kiválasztását, a kapuk területén pedig 40 kilométer/órás sebességkorlátozást vezetnek be. Egyes áthaladó sávokat lezárnak, a forgalmat pedig szükség szerint betonkorlátokkal választják szét. A Crolibertas nevű új útdíjrendszert a tervek szerint 2027. március 1-jén vezetik be. Az autósoknak ezután nem kellene megállniuk a fizetőkapuknál, az útdíjat rendszámfelismerő kamerák vagy ENC-készülékek segítségével szednék be. (MTI)