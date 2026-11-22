A Törökországban rendezett Cop31 klímacsúcs tárgyalásai estére holtpontra jutottak, egyes országok pedig azt fontolgatják, hogy nyíltan szembeszállnak Szaúd-Arábiával és szövetségeseivel a fosszilis energiahordozók globális kivezetése miatt.

A kéthetes egyeztetések a tervezett időn túl is folytatódnak, de egyelőre nem hoztak megállapodást. A legfőbb vitás kérdések közé tartozik, hogy a tárgyalások végén elfogadott dokumentumban szerepeljen a fosszilis energiahordozókról való átállásra utaló megfogalmazás, ezt egy mintegy 130 országból álló laza koalíció követeli. A fejlődő országok azt is szeretnék, hogy erősítsék meg a jogaikat a gazdag országok részéről érkező finanszírozáshoz, amely segítené őket a klímaválság egyre súlyosabb következményeihez való alkalmazkodásban. Szaúd-Arábia és több más olajban gazdag ország viszont következetesen ellenezte, hogy a fosszilis energiahordozók használatáról egyértelmű nyilatkozat szülessen.

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Komoly nézeteltérések alakultak ki a vitatott szén-dioxid-leválasztási és -tárolási (CCS) technológiáról, valamint arról a célkitűzésről is, hogy 2035-re a világ energiaellátásának 35 százaléka villamos energiából származzon. Szaúd-Arábia azt szeretné, ha a tárgyalások végén elfogadott dokumentum erőteljesen ajánlaná a CCS alkalmazását. Más országok azonban ellenzik ezt, mert egyesek szerint a technológia lehetővé teszi a fosszilisenergia-ipar fennmaradását.

A fosszilis energiahordozókról való átállásról a 2023-as dubaji Cop28 klímacsúcson állapodtak meg, ez volt az egyetlen klímacsúcs, amelyen az országok konszenzusra jutottak arról, hogy el kell mozdulni a szén, az olaj és a földgáz elégetésétől, de azóta Szaúd-Arábia és szövetségesei megakadályozták, hogy további lépések történjenek a megvalósítása érdekében. A tavalyi Cop30-on úgy kerülték meg ezt a problémát, hogy vállalták egy, a fosszilis energiahordozók kivezetését célzó globális ütemterv kidolgozását. Idén az erről szóló rendelkezés még szerepelt a tárgyalások első megállapodástervezetében, de a módosított változatból már törölték. A harmadik tervezetben csak közvetett módon utaltak rá, a három évvel ezelőtt Dubajban elfogadott, úgynevezett „Egyesült Arab Emírségek konszenzusának” felidézésével.

A rendelkezés visszaemelését azután követelték, hogy az EU, az Egyesült Királyság, számos afrikai ország, a világ legkevésbé fejlett országai, valamint a klímaválságnak különösen kitett kis szigetállamok szombat este összefogtak, és a csúcstalálkozó elnökségének irodájához vonultak. A Guardian értesülései szerint az egyik lehetséges következő lépés az lehet, hogy nyílt ülést kényszerítenek ki. Ezen Szaúd-Arábiának és esetleges szövetségeseinek nyilvánosan kellene kimondaniuk, hogy ellenzik azt az erősebb megállapodást, amelyet a legtöbb ország szeretne. (Guardian)