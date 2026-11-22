Mindhárom tárgy, amely pénteken berepült a lengyel légtérbe, orosz Kh-101-es rakéta volt – közölték a lengyel ügyészek vasárnap a Reuters cikke szerint. Mint arról mi is beszámoltunk, pénteken három helyszínen, Rudnik nad Sanem, Molodycz és Nowy Lipowiec településnél is légtérsértés történt.

Egy orosz KH-101-es típusú rakéta maradványai Fotó: RALF HIRSCHBERGER/AFP

A roncsok elsődleges vizsgálatának eredményei szerint a rakétákat 2026 negyedik negyedévében gyártották az oroszországi Dubnában található létesítményben.

Az esettel kapcsolatban szombaton Mark Rutte, NATO-főtitkár azt mondta, a NATO megvédi Lengyelország minden négyzetcentiméterét. A NATO Észak-atlanti Tanácsa hétfőn ülésezik majd a lengyel légtér megsértése ügyében.