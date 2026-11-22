A keleti rangadó, vagyis a Nyíregyháza és a Debrecen mérkőzés előtt a csapatok szurkolóinak két csoportja között tömegverekedés tört ki a nyíregyházi stadionhoz közel eső egyik utcában, derül ki a rendőrség közléséből.

A tájékoztatás szerint a verekedést gyorsan sikerült leállítani és továbbra is biztosítják a környéket. A helyszínen a mentőkre is szükség volt, több sérültet is kórházba kellett szállítani. A hatóságok pedig csoportos garázdaság gyanúja miatt több embert is előállítottak.

A szon.hu szerint a történtekről a nyíregyházi és a debreceni szurkolói oldalakon is megjelentek beszámolók, ezek azonban több ponton eltérnek egymástól.

A Hungarian Fanatics a nyíregyháziaktól úgy értesült, hogy az összecsapás három-négy percig tartott, ezt követően a debreceni szurkolók futottak el. Azt is állítják, hogy nem volt náluk semmilyen eszköz vagy kés.

A debreceniek szerint viszont ötven debreceni szurkoló támadta meg azt a kocsmát, ahol körülbelül nyolcvan nyíregyházi és Resovia-szurkoló (szerk.: lengyel csapat szurkolói) tartózkodott. A hajdúságiak beszámolója szerint a nyíregyházi szurkolóknál kések, botok és vascsövek is voltak, az összecsapást pedig nyolc-tíz percesre saccolták.