Szombat éjszaka öt ciszjordániai palesztin faluban gyújtogattak és rongáltak – a helyszínen talált héber nyelvű graffitik alapján valószínűleg – izraeli telepesek.

Az izraeli rendőrség közölte, négy ciszjordániai helyszínen gyújtogatás, falfirkák és anyagi károkozás miatt indítottak nyomozást. A palesztin médiumok arról számoltak be, hogy a Ramallah közelében fekvő Deir asz-Szudánban, Deir Abu Masalban és a Malik nevű településeken járműveket, Deir Ballutban pedig egy mezőgazdasági épületet gyújtottak fel.

Izraeli fegyveres Ciszjordániában, 2026. augusztus 14-én Fotó: MOSAB SHAWER/Middle East Images via AFP

A kormányalakításra felkért Gadi Eisenkot, a Jásár párt vezetője elítélte az éjszakai gyújtogatásokat, és „zsidó terrorizmusnak” nevezte azokat. Arra figyelmeztetett, hogy a járműveket és házakat felgyújtó szélsőséges csoportok az anarchia felé sodorják Ciszjordániát. A romló helyzetért Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági minisztert és Bezalel Szmotrics pénzügyminisztert tette felelőssé Eisenkot. Felszólította a még hivatalban lévő Netanjahu-kormányt és a biztonsági erőket, hogy minden rendelkezésükre álló eszközt vessenek be az elkövetők elfogására és szigorú megbüntetésére, beleértve az előzetes vádemelés nélküli adminisztratív őrizetbe vételt és a Sin Bét célzott műveleteit is.

A hétvége során Ciszjordániában egy palesztin férfi meghalt, és legalább tizenöten megsebesültek telepesek támadásaiban és izraeli katonai műveletekben. Beszámolók szerint telepesek Nabi Szálihban egy olívaszüretelőre is rálőttek, Beitilluba bevonultak, al-Minyában palesztinokat bántalmaztak, a Hebrontól délkeletre fekvő Birinben pedig megfenyegették az olívaszüretelőket.

Izraeli katonák Hebronban, 2026. november 21-én Fotó: JNA PRESS/JNA Press / Mosab Shawer/Sipa USA via Reuters Connect

Más incidensekről is érkeztek jelentések: Abu Falahban palesztin tulajdonban lévő járműveket köveztek meg, Fandaqumijában terményeket loptak, a Jordán-völgyben fekvő Ras al-Ahmarban haszonállatokat tulajdonítottak el. Beit Ummarban egy fiatal palesztin nő repeszdaraboktól sebesült meg egy izraeli katonai művelet során, három önkormányzati alkalmazottat állítólag őrizetbe vettek.

Az izraeli hadsereg elítélte a telepesek erőszakos cselekményeit, és közölte, hogy dolgozik az elkövetők felelősségre vonásán. (Haaretz, The Jerusalem Post)