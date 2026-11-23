A NATO-tagállamok hírszerző szolgálatai arra a következtetésre jutottak, hogy Oroszország még ebben az évben nukleáris fegyverrel felszerelt műholdat tervez indítani az űrbe – számolt be az NDR és a WDR német regionális közszolgálati műsorszolgáltató, valamint a Süddeutsche Zeitung napilap.

A szolgálatok – köztük a német BND – és a fegyveres erők hírszerzési információi szerint a Szputnyik-Sz nevű műholdat már több évvel ezelőtt összeszerelték, és jelenleg a moszkvai régióban található.

Az orosz nagykövetség Németországban, a BND és a brüsszeli NATO-főparancsnokság egyelőre nem reagált az értesülésre, Moszkvában pedig azt közölték, hogy „nem érdemes komolyan venni” ezeket az értesüléseket. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak azt mondta: „Nem, nem láttuk a riportot. De olyan sok állítólagos és lehetséges állítás szerepel benne, amelyeket ki tudja, kinek tulajdonítanak, hogy biztosan nem érdemes komolyan venni.”

Oroszország már két éve is tagadta amerikai tisztviselők azon állításait, hogy olyan fegyvert fejleszt, amely az űrben kiváltott nukleáris robbanással képes megsemmisíteni az ellenséges műholdakat. (via MTI, Reuters)