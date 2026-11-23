Hetvennégy korbácsütést mértek Iránban egy énekesnőre és a csapatának négy férfitagjára hétfőn, a hírt az énekesnő, Parasztu Ahmadi ügyvédje jelentette be. Mosztafa Nili a sajtónak azt mondta, Ahmadin és társain a síita muszlimok egyik szent városában, Komban hajtották végre az ítéletet, amelyet júniusban szabott ki rájuk a bíróság azzal az indoklással, hogy „erkölcstelen módon” adtak elő egy nézők nélküli, online közvetített koncertet.

Fotó: Youtube

Parasztu a 2024 decemberében rögzített, Elképzelt koncert című felvételen - amely egyébként azóta túllépte a hárommilliós megtekintést a YouTube-on – fejkendő nélkül látható. Az előadás előtt Ahmadi weboldalán egy üzenet jelent meg, amelyen az énekesnő elmondta, joga van énekelni a hazájának, amelyet „szenvedélyesen szeret”. Az énekesnővel együtt fejenként 74 korbácsütést kapott a vele előadó Szoheil Fakih-Naszíri, Amin Taheri, Amírali Pirnia és Mohszen Laskari is.

Irán „hidzsáb és erény” törvénye – amelyet 2024-ben fogadtak el, de még nem léptettek hivatalosan hatályba – értelmében azok a nők, akiket „meztelenség, erkölcstelen viselkedés, arcfelfedés vagy nem megfelelő öltözködés népszerűsítésén” kapnak rajta, súlyos büntetésekkel szembesülnek, beleértve a pénzbírságot, a korbácsolást, valamint az ismételt szabályszegők esetében 5–15 év közötti szabadságvesztést. (via The Guardian, MTI)