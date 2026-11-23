Hogyan segíti a kormány a rendőrséget a kábítószer-kereskedők és a kábítószer-bűnözők elleni küzdelemben? Ezt a kérdést tette fel interpellációjában Horváth László, az Orbán-kormány drogügyi kormánybiztosa.

Horváth László (középen, szemüvegben) a parlamentben 2026 májusán Fotó: Németh Dániel/444

Pósfai Gábor belügyminiszter válaszában elmondta: a kormány a terjesztőkkel szemben zéró toleranciát hirdet, ebben senkinek sem lehet más álláspontja. A helyzet szerinte az elmúlt években folyamatosan romlott, 2010-ben még ötszáz, 2025-ben már évente több mint hétezer kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény volt.

A miniszter szerint a rendőrség kiemelt feladatként kezeli a terjesztői hálózatok elleni fellépést. A 2027-es költségvetésben a drogprevenció az Egészségügyi Minisztériumhoz lett átcsoportosítva, és az összeget 1,23 milliárd forinttal megemelik.

A meglepetés ezután jött. Horváth László elfogadta a választ, és erre szerinte két oka van: Pósfai kimondta, hogy zéró tolerancia, illetve látja a szándékot, még akkor is, ha a „költségvetés ezen lába nem erős”.

Horváth Lászlót a tiszások is megtapsolták.