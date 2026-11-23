A Szentlőrincről 11:32-kor Sellyére elindul személyvonat (38214) Sumony határában tehergépkocsival ütközött, írja a Mávinform. Ezért hétfőn 13 órától a vonalon pótlóbuszok közlekednek.

Fotó: Vitézy Dávid/Facebook

A személyvonat Bz-motorkocsija az ütközés nyomán kisiklott, a mozdonyvezető súlyosan, az utasok közül hatan könnyebben megsérültek.

Az Országos Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a baleset Sumonynál, a 3. számú vasúti őrháznál, azaz a sumonyi vasúti megállóhelynél történt. A baleset miatt kisiklott vonatba a mozdonyvezető beszorult, őt a szigetvári, a sellyei és a pécsi hivatásos tűzoltók szabadították ki. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.