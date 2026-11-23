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Virginia és Oregon hétfőn beperelte Elon Musk cégét, a SpaceX Super Intelligence Corp-ot, amiért annak AI modellje, a Grok olyan képeket és videókat is hajlandó előállítani, amelyek témája gyerekekkel űzött és nem belegyezésen alapuló szex - jelenti a Reuters. A Grokot tavaly nyáron ruházták fel a gyakorlatban hardcore pornó előállítására is alkalmas, úgynevezett “spicy mode”-dal. A felperesek szerint a SpaceX félrevezeti a vásárlóit, amikor biztonságosnak mondja a Grokot, de a valóságban nem védi meg őket az ilyen jellegű tartalmaktól. A keresetlevél leírja, hogy a programba elég feltölteni néhány fotót, hogy az tetszés szerinti, szexuális tartalmú álló- vagy mozgóképet állítson elő annak alapján.

Korábban több állam ügyészsége jelezte, hogy vizsgálja a perindítás lehetőségét.

Virginia állam a keresetében azt állítja, hogy az X-re két hónap alatt, 2025 decembere és 2026 januárja között több mint 20 ezer, a Grok által generált, gyerekeket szexualizáló képet töltöttek fel. A Grokban elvileg van szűrés az ilyesmire, de a tapasztalatok szerint az nem következetes és kifejezetten könnyű elkerülni a szűrést kiváltó kulcsszavakat.

A SpaceX hétfőn közleményben reagált, azt állítva, hogy lépéseket tettek az ilyen tartalomra utaló promptok szűrésének megerősítésére és együttműködnek a rendőrséggel az ilyen tartalmak előállítóinak megtalálása végett.