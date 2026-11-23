A rendőrség kiürítette a manchesteri Co-op Live stadiont, miután az amerikai Don Toliver rapper vasárnapi koncertjén valamilyen kémiai anyag – vélhetően könnygáz – szabadult fel.

A koncerten több mint 12 ezren voltak. A rendőrfőkapitány-helyettes közleménye szerint több embert a helyszínen láttak el, egy személyt pedig kórházba szállítottak. „Most kezdjük el feltárni, mi volt ez az anyag, és hogyan következett be az eset.”

A mentők több mint 50 embert vizsgáltak meg a helyszínen, közülük néhányan szem- és légúti panaszokról számoltak be.

Fotó: RYAN JENKINSON/Getty Images via AFP

A közösségi médiában terjedő felvételeken látni lehetett, ahogy a nézők köhögnek és eltakarják a szájukat, miközben elhagyják a helyszínt. A stadionban legközelebb csütörtökön lesz koncert, az amerikai énekesnő, Phoebe Bridgers lép fel. (via The Guardian)