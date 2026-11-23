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Budapest, vagy bármelyik település fejlesztéséhez nyilvánvalóan szükség van bontásokra, hiszen a telkek száma limitált: ennek köszönhető, hogy a Margit körúton ma nem földszintes és egyemeletes házikók váltják egymást, és az is, hogy a Szent István-bazilika helyén nem egy aprócska kápolnát, vagy egy egymást széttépő vadállatokkal teli heccszínházat találunk.

Mindennek van persze határa, hiszen az épített örökség megőrzése fontos, egy korszak nyomainak nagy tempóban való eltüntetése – legyen szó az 1945–1989 közti örökségről vagy a századforduló egyszerű, egy-két emeletes polgárházairól – pedig a város sokszínűségéből, értékeiből vesz el. Különösen igaz ez olyan házakra, amik saját környezetükben utolsóként mesélnek egy korszakról.

Kitűnő példa erre a Déli pályaudvartól mindössze néhány lépésnyire álló, a Vérmező felé tekintő Krisztina körút 49., aminek a bontása november 16-án megkezdődött, rövidesen pedig már csak építési törmeléket fogunk találni a helyén. De valóban kár a közvetlen szomszédai között törpének ható, kopott arcú, vizesedő épületért? Jobb lesz a környéknek vagy a mellette álló házaknak, ha rövidesen egy modern, új építésű utód emelkedik ki az utcáról zsebkendőnyinek tűnő földdarabon?

Cikkünkben ennek a kérdésnek járunk utána, de ezen túl

végigvesszük az épület több mint két évszázadot átívelő történelmét,

bemutatjuk annak egykori lakóit,

beszámolunk egy korábbi átépítési tervről,

feltárjuk, ki és mi van a projekt hátterében.