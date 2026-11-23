„A háború kitörése óta nem járt magyar miniszterelnök Kárpátalján. Ez rövidesen megváltozik, 2024 után, immár miniszterelnökként visszatérek Kárpátaljára” – mondta Magyar Péter a parlamentben a napirend előtti felszólalásában.

Hogy pontosan melyik nap megy, arról nem beszélt.

Hétfőn Budapestről Pozsonyba utazik a visegrádi négyek tárgyalására. Közösen állnak ki a gazdáikért, a vállalkozóikért és a Közép-Európát segítő forrásokért, ott lesz a cseh, a szlovák és a lengyel miniszterelnök mellett Christian Stocker osztrák kancellár is.

Magyar emlékeztetett arra, hogy múlt kedden délelőtt három hullámban orosz drónok támadták Kárpátalját. Eszébe jutott erről a nagyapja, aki 1944-ben menekült el Munkásról a családjával Debrecenbe.

Fotó: Bankó Gábor/444

A Kárpátalján élők élete soha nem lesz pusztán külpolitikai kérdés, mondta. Ukrajnában öt éve az emberek mindennapjait jellemzi az, ami Munkácson történt múlt kedden.

Magyar Péter együttérzését fejezte ki a kárpátaljai magyaroknak és az egész ukrán népnek, akik emberfeletti küzdelmet folytatnak. „Oroszország az agresszor, Ukrajna, az ukrán nép az áldozat” – mondta, majd a tiszások tapsolása után így folytatta: „A Fidesz, a KDNP és a MI Hazánk képviselői nem tapsoltak, nem tapsolhattak egy ilyen egyszerű állításra. Szégyen, szégyen, szégyen” – mondta a miniszterelnök.

Magyar szerint a magyarok jelentős többsége kiáll a kárpátaljai magyarok és a megtámadott ukrán nép mellett. Akkor is, ha valaki ezt Moszkvában rossz néven veszi. Ahogy számon kérik az ukránokon is a magyaroknak tett ígéretetek teljesítését.