Gyakorlatilag teljesen leáll a Belgiumba irányuló és az onnan induló légi forgalom hétfőn az országos sztrájk miatt. A belga légiforgalmi irányító szervezet, a Skeyes közleménye szerint reggel 7 és este 9 óra között nem tudják garantálni a menetrend szerinti légiforgalmi szolgáltatásokat, mivel az alkalmazottak is csatlakoznak a munkabeszüntetéshez. Kizárólag a sürgősségi esetek és a biztonsági szempontból kiemelt fontosságú járatok kiszolgálását tartják fenn.

A sztrájkkal a kormány megszorító és reformpolitikája ellen tiltakoznak a dolgozók. Álláspontjuk szerint a kormány aránytalanul nagy terheket ró a munkavállalókra, a nyugdíjasokra és a társadalom legkiszolgáltatottabb rétegeire.

A tiltakozás részeként nagyszabású demonstrációt is tartanak Brüsszelben. A légi közlekedés mellett a közösségi közlekedésben is jelentős fennakadások várhatók, emellett az iskolákat, a kormányzati hivatalokat és a hulladékszállítást is érintheti a sztrájk.

A légitársaságok és a repülőterek bírálták, hogy a légi közlekedés váratlan leállása jelentős kellemetlenségeket okoz az utasoknak, és komoly veszteségeket eredményez az érintett ágazatokban.

Kínai gép érkezik a brüsszeli Zaventem reptérre Fotó: NICOLAS ECONOMOU/NurPhoto via AFP

A Skeyes szerint a légiforgalmi irányítók csatlakozása meglepte a szervezetet. Bár az országos tiltakozó akciót már jóval korábban bejelentették, a szakszervezetek előzetesen nem jelezték, hogy a légiforgalmi irányítók is részt vesznek benne. A vállalat szóvivője szerint az első értesítést a tervezett munkabeszüntetésről csak szombat reggel kapták meg.

A Skeyes hangsúlyozta, hogy már néhány légiforgalmi irányító munkabeszüntetése is súlyos fennakadásokat okozhat, mivel őket speciális képesítéseik és engedélyeik miatt rövid időn belül nem lehet másokkal helyettesíteni. A szervezet ezért egyértelmű jogszabályi előírásokat sürget a sztrájkok idején biztosítandó minimális szolgáltatási szintről, valamint a munkabeszüntetések kötelező előzetes bejelentéséről. (via MTI)