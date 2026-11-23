Az idei harmadik negyedévben sem tört meg az évet eddig jellemző trend a hazai beruházásoknál. A Központi Statisztikai Hivatal friss közlése szerint a beruházások teljesítménye ugyanis a nyers adat szerint 11,4, a szezonális kiigazított szerint pedig 10,2 százalékkal esett vissza előző év azonos időszakához képest. Utóbbi, tisztított adat nemcsak az idei legrosszabb, de 2,5 éves mélypontot is jelent, hiszen ennél nagyobb visszaesésre ugyanis 2024 utolsó negyedéve óta nem volt példa. Az előző negyedévhez képest 2,8 százalékos volt a csökkenés mértéke.

A 2021-es év negyedéveinek átlagához mérve így már 26 százalékos a visszaesés.

A statisztikai hivatal tájékoztatása szerint a beruházások visszaeséséhez a legnagyobb mértékben a feldolgozóipar járult hozzá. A csökkenést az energiaipar növekvő beruházási aktivitása fékezte. A vállalkozások és a költségvetési szervezetek beruházásainak volumene egyaránt visszaesett, miközben a háztartásoké növekedett.

A mostani adat negatívan befolyásolhatja a növekedési kilátásokat is, bár a decemberben érkező uniós pénzekből elinduló fejlesztések és beruházások segíthetnek a beruházásokon. Ennek pozitív hatása azonban már csak a jövő évet tudja érdemben befolyásolni.