Huang és Trump egy 2026-os Fehér Ház-i találkozón. Fotó: KENT NISHIMURA/AFP

Donald Trump vasárnap közvetlenül beszélt az Nvidia igazgatósági tagjaival, és arról győzködte őket, hogy Jensen Huang vezérigazgató nem tett semmi rosszat, ezért azt kérte tőlük, hogy a cégalapítót vegyék vissza vezérigazgatónak. Trump ezt a CNBC tévécsatornának adott interjújában mesélte el. Csakúgy mint azt, hogy a cég vezetése biztosítékot kért tőle arra nézve, hogy Huang visszavétele nem jelent nemzetbiztonsági fenyegetést, amit az elnök megadott. Trump szerint a cégre nézve komolyabb fenyegetést jelentene, ha Huang távozna, mint az, hogy visszatér. (Az üzletemberről kiderült, hogy hosszabb ideje titkos szexuális viszonyt folytatott egy, az Nvidiától nagy tételben csipeket vásárló cég, a szingapúri Megaspeed vezetőjeként fellépő kínai kémnővel, Alice Huanggal.)

Trumpot az ügy szexbotrányrésze láthatólag felvillanyozta, saját közösségi oldalán ugyanis olyan AI-grafikát tett közzé, ami a róla, mármint Trumpról az ellene elkövetett merénylet után készült híres fotót parodizálja. Azon a fotón a biztonsági embere között álló, véres arcú Trump a levegőbe emeli a jobb öklét:

A mai képen Huang áll a helyén és egy piros melltartót tart a magasba:

Az amerikai techcégeknél nem példátlanok az ilyen visszatérések. Az OpenAI három éve kirúgta a cégvezető Sam Altmant, hogy 4 nappal később visszavegyék. De az Economist friss cikke arra figyelmeztet, hogy Huang, hiába volt csak két hétig munkanélküli, más céghez tér vissza, mint amit otthagyott. Pont az ő ügye miatt azóta sokat erősödtek a fejlett technológia exportja, illetve az AI-fejlesztések szigorúbb szabályozását követelő hangok. A mindkét házban komoly többséget szerző demokraták is korlátozáspártiak, de még a Trump-adminisztráció is erősen megosztott a kérdésben. Bessent pénzügyminiszter és Rubio külügyminiszter például korlátozáspártiak.

Az sem világos, hogy mekkorára dagad maga a kémbotrány. A kongresszusi demokraták szigorú kivizsgálást ígérnek, az első meghallgatásra pedig mindössze egy hét múlva kerül sor.