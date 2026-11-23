Jensen Huang Fotó: JOEL SAGET/AFP

Újabb fordulat a világgazdaság menetét is befolyásoló kémes szappanoperában: a csipgyártó Nvidia igazgatótanácsa hétfőn váratlanul bejelentette, hogy újra a cégalapító Jensen Huang a vezérigazgató – írja a New York Times. Huang november 12-én mondott le, miután kiderült, hogy titkos viszonya volt egy, az amerikai titkosszolgálatok által kínai kémként azonosított nővel, illetve egy munkatársával is. A kémnő ráadásul nagy tételben vásárolt tőle olyan fejlett csipeket, amiknek az amerikai gyanú szerint minimum egy részét becsempészték Kínába, a szigorú exporttilalom ellenére. Az igazgatótanács ehhez képest most azt közölte, hogy:

„Töretlen a bizalmunk Jensenben és várjuk a közös munkát, amint visszavette a vállalat vezetését.”

Bár sokan követelték, Huang visszavétele egyáltalán nem volt automatikus vagy elkerülhetetlen, mivel, bár ő alapította a céget, már jó ideje nincs irányító részesedése benne.