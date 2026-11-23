Újabb fordulat a világgazdaság menetét is befolyásoló kémes szappanoperában: a csipgyártó Nvidia igazgatótanácsa hétfőn váratlanul bejelentette, hogy újra a cégalapító Jensen Huang a vezérigazgató – írja a New York Times. Huang november 12-én mondott le, miután kiderült, hogy titkos viszonya volt egy, az amerikai titkosszolgálatok által kínai kémként azonosított nővel, illetve egy munkatársával is. A kémnő ráadásul nagy tételben vásárolt tőle olyan fejlett csipeket, amiknek az amerikai gyanú szerint minimum egy részét becsempészték Kínába, a szigorú exporttilalom ellenére. Az igazgatótanács ehhez képest most azt közölte, hogy:
„Töretlen a bizalmunk Jensenben és várjuk a közös munkát, amint visszavette a vállalat vezetését.”
Bár sokan követelték, Huang visszavétele egyáltalán nem volt automatikus vagy elkerülhetetlen, mivel, bár ő alapította a céget, már jó ideje nincs irányító részesedése benne.
Az elnök elhiszi Huangnak, hogy fogalma sem volt róla, hogy a nő kém.
Jensen Huang a világ egyik leggazdagabb és legbefolyásosabb embere, Trump tanácsadója és a világ vezető AI-chipgyártó vállalatának vezetője viszonyba keveredett egy kínai kémnővel. Ez nem egy forgatókönyv alapja, hanem a valóság, és súlyos következményekkel is járhat.
A chipgyártó cég igazgatótanácsát nem hatotta meg az sem, hogy Musk és Trump is jó ötletnek tartaná a fordulatos magánéletű alapító visszahelyezését.