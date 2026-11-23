„Mihez kezdenének a harmadik napon, amikor egyszerűen úgy döntenék, hogy rendben van, mivel ezt is a teljes jogrend semmibevételével tették meg, akkor éhségsztrájkba kezdek? Ezt én nem élhetném túl, ehhez semmi kétség nem fér”

– mondta Aleksandar Vučić volt szerb köztársasági elnök egy tévéinterjúban. Vučić – aki a hozzá közel álló Pink TV-nek adott interjút – ezek után kifejtette, hogy egy ilyen helyzet súlyos társadalmi következményekkel járhatna:

„És akkor mit kezdenének egymillió emberrel az utcán? Akármilyenek is, bármennyire félnek is, a szerbek abban a pillanatban, amikor ez megtörténne, ki mernének menni az utcára, hogy leróják végső tiszteletüket. És akkor mi lenne?”

– kérdezte, majd hozzátette, hogy az éhségsztrájkot nem jelképes tiltakozásnak szánná, hanem a végsőkig kitartana mellette.

Fotó: PEDJA MILOSAVLJEVIC/AFP

A volt elnök szerint kizárólag politikai okokból börtönözhetnék be, hiszen szerinte semmilyen jogalapon nem indíthatnának eljárást vele szemben, elnökként pénzügyi döntéseket sem írt alá.

Vučić már nem először beszélt arról, hogy politikai bosszúhadjárat folyik ellene, továbbá fenyegetésekről is beszélt, ugyanebben az interjúban pedig már ott tartott, hogy halálos fenyegetést kapott az úgynevezett vračari bűnözői klántól, amely szerinte az új hatalom fegyveres szárnyaként működik. Mivel pedig Vučić szerint a rendőrség az Egyetemista Lista befolyása alá került, nem látja értelmét annak, hogy a hatóságokhoz forduljon. (via Szmsz.press)