Új szintre emelné az együttműködését a nyugati hatóságokkal az Egyesült Arab Emírségek, ennek érdekében nemrég számos kiadatási egyezményt írt alá – írja a Wall Street Journal cikke nyomán a HVG. Ez annak szellemében történik, amiről Abdullah Al Nuaimi igazságügyi miniszter szeptemberben az ENSZ bűnözés elleni konferenciáján beszélt, miszerint „az Egyesült Arab Emírségek üzenete egyértelmű: a határok soha nem válhatnak a bűnözők vagy a bűnözői vagyon védőpajzsává”.

Az Emírségek, főleg Dubaj régóta a bűnüldöző szervek elől szökésben lévő kedvelt menedéke a laza pénzügyi szabályozás és a nagyvonalú vízumszabályok miatt. Feltehetően itt bujkál Matolcsy Ádám is, Matolcsy György volt jegybankelnök fia, aki ellen még októberben adtak ki elfogatóparancsot. Matolcsy Ádám és a jegybanki alapítványok vagyonkezelőjét korábban vezető, szintén szökésben lévő Stofa György e cikk írásakor is fenn volt a rendőrség körözési listáján. Az, hogy az Egyesült Arab Emírségek változtatott a kiadatási politikáján, elég rossz hír lehet az ifjabb Matolcsynak, ha még tényleg ott rejtőzködik.

Hogy az Öböl-menti állam nemcsak szavakban lép fel az ott bujkáló külföldi bűnözők ellen, annak kézzelfogható jele is volt már. Az Emírségek hatóságai augusztusban kiadtak egy több mint egy évtizede Dubajban élő ír férfit, a szervezett bűnözéssel gyanúsított Daniel Kinahant, akit bilincsben, katonai repülőgéppel szállítottak vissza Dublinba, jegyzi meg a HVG.