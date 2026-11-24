Bár Baka András köztársasági elnök nem írta alá a november elején egyszer már elfogadott, az állami vagyon és az állami hátterű finanszírozás védelméről szóló törvénymódosítást, a parlament tiszás kétharmada most ismét megszavazta azt, változtatás nélkül.

Képviselők szavaznak augusztus 11-én. Fotó: Bankó Gábor/444

A törvénnyel a NAV vagyonosodási vizsgálatokat indíthat az elmúlt öt évben megszűnt mandátummal rendelkező és jelenlegi miniszterelnökök, miniszterek, képviselők és államtitkárok ellen. Ezen túl ha valaki a jelenlegi Országgyűlésből vagy kormányból lemond, vagy lemondatják, akkor 30 napon belül automatikus ellenőrzést indít vele szemben az adóhivatal.

A köztársasági elnök közölte, hogy a törvény céljával ugyan egyetért, de többek között kifogásolta, hogy a törvény eleve rosszhiszeműséget feltételez a politikusoktól, illetve hogy egyes politikusok évekkel a mandátumuk lejárta után is hatósági megfigyelés alá kerülhetnek.

A törvényalkotási bizottság Baka lépését követően a múlt héten újratárgyalta a törvénymódosítást, de végül arra jutott, hogy nem változtat rajta. A bizottság tiszás elnöke, Rák Richárd a felső politikai vezetők sajátos helyzetével indokolta a döntésüket. Balla György fideszes képviselő viszont azt mondta, nem emlékszik olyan esetre, hogy egy, a köztársasági elnök által visszaküldött indítványt változtatás nélkül fogadjon el a parlament.

A törvény alapján a NAV-nak meg kell vizsgálnia, hogy a politikusok vagyona és életvitele összhangban áll-e az adózott jövedelmükkel és a vagyonnyilatkozataikkal. A NAV feltárja majd többek között az ingatlanokat, a bankszámlákat, a céges érdekeltségeket, a befektetéseket és az eddig elrejteni próbált vagyonelemeket. Ezeket a hatóságok összevetik a politikusok vagyonnyilatkozataival, majd kockázatelemzést készítenek. A vagyongyarapodást a NAV akár 20 évre visszamenőleg is vizsgálhatja majd, a vizsgálat pedig kiterjed a hozzátartozók vagyonára és a vagyonmegosztásra is.

Ha az adóhivatal mindent rendben talál, akkor az eljárás lezárul. Ha viszont azt látja, hogy a vagyon és az adózott jövedelem között olyan eltérés van, amely adófizetési mulasztásra vagy illegális jövedelemre utal, tételes adóellenőrzést indít. Ha bűncselekmény gyanúja merül fel, a NAV értesíti a saját nyomozóhatóságát, és jelzést küld a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnak, az ügyészségnek vagy a rendőrségnek.

A NAV havonta ellenőrzi majd, hány ilyen vizsgálatot végzett, hány esetben merült fel bűncselekmény gyanúja, és hány tételes adóellenőrzés indult. Ha egy ilyen érintett politikusnál vagy korábbi kormányzati szereplőnél jogerősen legalább 5 millió forint adóhiányt állapítanak meg, az adóhivatal közzétételi listájára felkerül a neve, a tisztsége és a megállapított adóhiány is.