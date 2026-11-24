Donald Trump arra szólította fel az amerikai igazságügyi minisztériumot, hogy gyorsítsa fel a szövetségi kivégzéseket, egyben élesen bírálta a demokrata kaliforniai kormányzó, Gavin Newsom döntését, amellyel az állam valamennyi halálsoron lévő elítéltjének megkegyelmezett.

Az elnök az igazságügyi minisztériumban tartott beszédében azt is közölte, hogy elnöki irányelvet ír alá, amely arra kötelezi a minisztériumot, hogy kérje a halálbüntetés kiszabását a gyermekgyilkosok, valamint azoknak a nemi erőszakot elkövetőknek és emberkereskedőknek az ügyében, akik megölik áldozataikat.

Donald Trump a pénteki sajtótájékoztatóján Fotó: KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP

A halálbüntetés alkalmazása szeptember óta ismét a figyelem középpontjába került, ekkor Christa Pike túlélte a halálos injekció beadását: a kivégzés során több adag gyógyszert is kapott, de életben maradt. A múlt héten egy texasi kivégzés több mint egy órán át tartott, miközben a személyzet megfelelő vénát próbált találni az injekció beadásához.

Trump beszédében az egyik legmegdöbbentőbb igazságtalanságnak nevezte Newsom döntését, „amelyet az Egyesült Államok valaha látott”, amellyel a kaliforniai kormányzó 548 elítélt halálbüntetését változtatná meg. Newsom ugyanis a hónap elején jelentette be, hogy Kaliforniában mind az 548 halálos ítéletet életfogytiglani börtönbüntetésre kívánja változtatni, a feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül. Az intézkedés nem vezet egyetlen elítélt szabadon bocsátásához sem, nem helyezi hatályon kívül az ítéleteket, és nem szünteti meg a kártérítési kötelezettségeket sem. A büntetésenyhítések többségéhez a kaliforniai legfelsőbb bíróság jóváhagyása is szükséges.

Trump beszédére reagálva Newsom közleményben azt írta: nem fogad el kioktatást az elszámoltathatóságról egy olyan elnöktől, aki kegyelmi jogkörét gazdag barátai és üzleti partnerei javára használta fel. Newsom hivatala egyébként hangsúlyozta, hogy a tervezett büntetésenyhítéssel érintett valamennyi elítélt élete végéig börtönben maradna. (Guardian)