Karácsony Gergely főpolgármester szerint nem hülyültek meg, csak versenyt futnak az idővel. Karácsony úgy fogalmazott, történelmi léptékű fejlesztési hullám éri el Budapestet, az elkövetkező 4 évben az elmúlt 40 évhez mérhető nagyságrendű beruházási program valósul meg a fővárosban, ezek részleteiről Youtube-videójában számolt be.
Ez alapján a fejlesztések három fő pillére a közösségi közlekedés fejlesztése (hálózatok összekötése, járműcsere, akadálymentesítés), a közösségi lakhatás bővítése (funkcióváltó rozsdaövezetek újrahasznosítása) és a közösségi terek és zöldfelületek megújítása (klímaadaptív városfejlesztés), ezek zömében Európai Uniós forrásokból, valamint fővárosi, kerületi és állami együttműködésből, illetve nemzetközi fejlesztési hitelekből (EIB) történikfognak megvalósulni.
Na de nézzük, mikor és milyen fejlesztések várhatók?
Közösségi közlekedés
Budai fonódó 2. ütem: Közel 3 km-es új villamosvonal épül a Műegyetem rakparton a Szent Gellért tértől a Kopaszi-gát felé, csatlakozással az 1-es és 4-es villamoshoz, valamint az új vasúti megállóhoz, ennek kivitelezése hamarosan indul.
Pesti fonódó villamos: A 12-es és 14-es villamos meghosszabbítása a Lehel tértől a Deák Ferenc térig a Bajcsy-Zsilinszky úton keresztül (csatlakozva a Kiskörúthoz és Dél-Budához). Ehhez kapcsolódóan lebontják a Nyugati téri felüljárót, zöldítik a Bajcsy-Zsilinszky utat, és rendezik a Lehel teret. Határidő: 2030-ig.
HÉV-vonalak teljes megújítása: A csepeli, ráckevei és szentendrei HÉV pályájának, megállóinak és a 40–60 éves járműparkjának a cseréje. Határidő: 2030-ig.
3-as metró északi meghosszabbítása: Két új megálló épül Újpest-Központtól Rákospalota-Újpest vasútállomásig, átszállási kapcsolatot teremtve a 70-es és 71-es vasútvonalakra.
2-es metró akadálymentesítése és mozgólépcső-cseréje: A régi mozgólépcsők cseréje és ferde liftek beépítése (pl. a Blaha Lujza téren),
Flottafejlesztés: Folyamatosan érkeznek az új, alacsonypadlós, klímás KAF villamosok (már több mint 100 áll szolgálatban).
Lakhatás
Diákváros (Ferencváros, Soroksári-Dunaág): Több mint 10 000 kollégiumi férőhely és több ezer megfizethető lakás épül a volt műemlék Nagyvásártelep csarnokának közösségi térré alakításával, ez egy hosszabb távú, kb. 10 éves projekt lesz.
Rákosrendező megújítása: Rozsdaövezeti átalakítás az állammal közösen. 10 000 új lakás épül, ezek közül legalább minden ötödik megfizethető bérlakás lesz), szintén 10 éves időtartamban fog megvalósulni.
Zöldterületek és közösségi terek
Megújul a Nagykörút a 130 éves évfordulóra: Klímaadaptív korzó kialakítása, a fasor megmentése és teljessé tétele, burkolatfeltörésekkel zöldszigetek létesítése és az esővíz fákhoz vezetése.
Pesti alsó rakpart: Forgalomcsillapítás, zöldítés és közvetlen kapcsolat teremtése a Dunával.
Népliget megújítása: A park zöldfelületi rendezése (szürkevíz-öntözéssel), a Planetárium újjáépítése, az új Közlekedési Múzeum megépítése és új vasúti megálló kialakítása a déli körvasúthoz.
Városháza Park: A korábbi murvás parkoló helyén végleges, zöld és rendezvényeknek otthont adó városi park jön létre.
Az „Egészséges utcák” program keretében 12 kerületben közel 30 utca megújítása várható(~30 milliárd Ft EU-s forrásból) kevesebb átmenő forgalommal, több árnyékkal és akadálymentesítéssel.
És hogyan fogja ez érinteni a lakosságot? Majd minden szebb, jobb és kényelmesebb lesz, de bizony lesznek átmeneti építkezési és forgalmi korlátozások, például a Budai fonódó 2, a Pesti fonódó és a Nagykörút munkálatai sávlezárásokkal és terelésekkel járnak majd, a HÉV-vonalak teljes felújítása alatt pedig hosszabb ideig pótlóbuszokra kell majd átszállni, amelyek számára elkülönített buszsávokat jelölnek ki.