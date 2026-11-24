Karácsony Gergely főpolgármester szerint nem hülyültek meg, csak versenyt futnak az idővel. Karácsony úgy fogalmazott, történelmi léptékű fejlesztési hullám éri el Budapestet, az elkövetkező 4 évben az elmúlt 40 évhez mérhető nagyságrendű beruházási program valósul meg a fővárosban, ezek részleteiről Youtube-videójában számolt be.

Ez alapján a fejlesztések három fő pillére a közösségi közlekedés fejlesztése (hálózatok összekötése, járműcsere, akadálymentesítés), a közösségi lakhatás bővítése (funkcióváltó rozsdaövezetek újrahasznosítása) és a közösségi terek és zöldfelületek megújítása (klímaadaptív városfejlesztés), ezek zömében Európai Uniós forrásokból, valamint fővárosi, kerületi és állami együttműködésből, illetve nemzetközi fejlesztési hitelekből (EIB) történikfognak megvalósulni.

Fotó: Németh Dániel/444

Na de nézzük, mikor és milyen fejlesztések várhatók?

Közösségi közlekedés

Budai fonódó 2. ütem: Közel 3 km-es új villamosvonal épül a Műegyetem rakparton a Szent Gellért tértől a Kopaszi-gát felé, csatlakozással az 1-es és 4-es villamoshoz, valamint az új vasúti megállóhoz, ennek kivitelezése hamarosan indul.

Pesti fonódó villamos: A 12-es és 14-es villamos meghosszabbítása a Lehel tértől a Deák Ferenc térig a Bajcsy-Zsilinszky úton keresztül (csatlakozva a Kiskörúthoz és Dél-Budához). Ehhez kapcsolódóan lebontják a Nyugati téri felüljárót, zöldítik a Bajcsy-Zsilinszky utat, és rendezik a Lehel teret. Határidő: 2030-ig.

HÉV-vonalak teljes megújítása: A csepeli, ráckevei és szentendrei HÉV pályájának, megállóinak és a 40–60 éves járműparkjának a cseréje. Határidő: 2030-ig.

3-as metró északi meghosszabbítása: Két új megálló épül Újpest-Központtól Rákospalota-Újpest vasútállomásig, átszállási kapcsolatot teremtve a 70-es és 71-es vasútvonalakra.

2-es metró akadálymentesítése és mozgólépcső-cseréje: A régi mozgólépcsők cseréje és ferde liftek beépítése (pl. a Blaha Lujza téren),

Flottafejlesztés: Folyamatosan érkeznek az új, alacsonypadlós, klímás KAF villamosok (már több mint 100 áll szolgálatban).

Lakhatás

Diákváros (Ferencváros, Soroksári-Dunaág): Több mint 10 000 kollégiumi férőhely és több ezer megfizethető lakás épül a volt műemlék Nagyvásártelep csarnokának közösségi térré alakításával, ez egy hosszabb távú, kb. 10 éves projekt lesz.

Rákosrendező megújítása: Rozsdaövezeti átalakítás az állammal közösen. 10 000 új lakás épül, ezek közül legalább minden ötödik megfizethető bérlakás lesz), szintén 10 éves időtartamban fog megvalósulni.

Zöldterületek és közösségi terek

Megújul a Nagykörút a 130 éves évfordulóra: Klímaadaptív korzó kialakítása, a fasor megmentése és teljessé tétele, burkolatfeltörésekkel zöldszigetek létesítése és az esővíz fákhoz vezetése.

Pesti alsó rakpart: Forgalomcsillapítás, zöldítés és közvetlen kapcsolat teremtése a Dunával.

Népliget megújítása: A park zöldfelületi rendezése (szürkevíz-öntözéssel), a Planetárium újjáépítése, az új Közlekedési Múzeum megépítése és új vasúti megálló kialakítása a déli körvasúthoz.

Városháza Park: A korábbi murvás parkoló helyén végleges, zöld és rendezvényeknek otthont adó városi park jön létre.

Az „Egészséges utcák” program keretében 12 kerületben közel 30 utca megújítása várható(~30 milliárd Ft EU-s forrásból) kevesebb átmenő forgalommal, több árnyékkal és akadálymentesítéssel.

És hogyan fogja ez érinteni a lakosságot? Majd minden szebb, jobb és kényelmesebb lesz, de bizony lesznek átmeneti építkezési és forgalmi korlátozások, például a Budai fonódó 2, a Pesti fonódó és a Nagykörút munkálatai sávlezárásokkal és terelésekkel járnak majd, a HÉV-vonalak teljes felújítása alatt pedig hosszabb ideig pótlóbuszokra kell majd átszállni, amelyek számára elkülönített buszsávokat jelölnek ki.