Összesen 22 millió forint bírságot szabott ki az Oktatási Hivatalra két adatvédelmi incidens miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, ez a szervezet keddi konferenciáján hangzott el. Egyrészt 3 milliós bírságot kellett fizetnie azért, mert mintegy 55 ezer diák és pedagógus adatait szerezte meg és hozta nyilvánosságra egy támadó az Oktatási Hivatal Tehetségkapu portáljáról 2025 márciusában. Másrészt 19 millió forintot a kétszintű érettségi adatbázisának tavaly júniusi incidense miatt. Az mintegy félmillió vizsgázót és vizsgáztatót, összesen körülbelül 12 millió személyes adatot érintett. Ráadásul a hivatal egy korábbi vizsgálatból már tudott a kritikus sérülékenységről, annak kijavítását azonban csak a fejlesztési tervbe illesztette be, írja a Portfólió.

Tiktokozó diákok egy másik német iskolában Fotó: MARCUS BRANDT/dpa Picture-Alliance via AFP

A hivatal számos piaci szereplőt is büntetett, ezeknél komolyabb összegekre. Egy bank 35 milliós bírságot kapott a terhesgondozási könyvek indokolatlan másolásáért, egy másik 8 milliósat a teljes hagyatékátadó végzés szükségtelen bekéréséért. Egy légitársaságot 80 millió forintra büntettek, miután annak foglalási rendszerében ellenőrzés nélkül lehetett módosítani a kapcsolattartási e-mail-címet, így bárki megkaphatta más utasok foglalási és fizetési információit. A webáruházak adatvédelmi tájékoztatásában is rengeteg kifogásolnivalót találtak, 21 cégből 18-nál indult eljárás, ezekre összesen 53,4 millió forintnyi bírságot szabtak ki.