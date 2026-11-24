Van már gyanúsítottja a kedd délelőtti győri gyilkosságnak, a rendőrség a nevét és a körözési fotóját is közzétette az 53 éves férfinak.

Fülöp József Attila Fotó: police.hu

Győr külterületén, a Mosoni-Dunánál, Likócs térségéből kedd délelőtt érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy lövéseket hallottak. A rendőrök a helyszínen egy nő holttestét találták meg, és néhány órán belül már gyanúsított is lett.

A helyszíni intézkedések és az elkövető felkutatása jelenleg is folyamatban van. A nyomozó hatóság büntetőeljárás keretén belül, szakértők bevonásával vizsgálja az eset körülményeit.

„A rendelkezésre álló adatok alapján, a fényképfelvételen szereplő 53 éves férfi gyanúsítható a kedd reggel történt emberölés elkövetésével” – áll a police.hu oldalán. A férfi neve Fülöp József Attila, és a Telex tudósítása szerint autószerelőként dolgozik Gönyűben, néhány kilométerre a gyilkosság helyszínétől. A lap információi szerint a gyanúsítottat nem találták meg a falujában, a háza üres volt. Az áldozat szintén gönyűi.

„A gyanúsított lőfegyverrel rendelkezhet, ezért a rendőrség kéri, hogy aki felismeri a fényképfelvételen látható személyt, ne közelítse meg, hanem tárcsázza a 112-es segélyhívó számot és tegyen bejelentést”

– figyelmeztet a rendőrség.