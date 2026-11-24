Az októberben bejelentett adóváltoztatások részeként a Tisza frakciója átírta a kata-törvényt. A parlamentben elfogadott módosítás alapján 2027 elejétől a kisadózó egyéni vállalkozók ismét számlázhatnak cégeknek, illetve a mellékállású vállalkozók is választhatják a katás adózási formát.

A módosítás szerint a főállású katások havi adója 100 ezer forint, a mellékállásúaké 50 ezer forint lesz, az éves bevételi értékhatár 18 millióról 22 millió forintra emelkedik, az e fölötti bevételt 40 százalékos különadó terheli. Akik kizárólag magánszemélyeknek számláznak, tehát most is katások, 2028-ig átmeneti könnyítést kapnak, jövőre csak 75 000 (illetve, bár ezt nem említette, másodállásban vélhetően 37 500) forintot kell fizetniük. Az adónemet nyugdíjasok, egyetemisták és teljes munkaidős állás mellett vállalkozók is választhatják.

Akik cégeknek vagy más szervezeteknek is számláznak, azok bevételét 15 százalékos adó is terheli, de abba a befizetett tételes kata is beszámít. Magyarán a főállású katásoknak évi 8 millió forintos bevételig nem jelent pluszterhet, ha cégnek számláznak, csak afölött jelenik meg a százalékos adókulcs hatása.

Magyar Péter az adótétel megemelését azzal magyarázta, hogy az új rendszerben a kata az eddigitől eltérően „valódi szociális biztonságot” jelent azzal, hogy felemelik „azt az összeget, amely alapján a katások táppénzét, anyasági ellátását és későbbi nyugdíját kiszámítják”. Szerinte aki adózik, annak „valódi társadalombiztosítási védelemben kell részesülnie és nyugdíjat is kell kapnia”.