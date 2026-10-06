Magyar Péter adóváltozásokat jelentett be: kétkulcsos lesz a vagyonadó, a katát 100 000 forintra emelik, de bizonyos esetekben lesz egy 15%-os része is

Három adónemről jelentett be újdonságokat Magyar Péter egy kedd délutáni videójában. Ezek egy részét már az országjárása szolnoki állomásán említette, most azonban részleteket is mondott róluk. Van néhány komoly újítás, ilyen az, hogy egy- helyett kétkulcsos lesz a vagyonadó, de az is, hogy a kata adónemet nemcsak kiterjesztik, hanem keverik benne a tételes és százalékos adófizetést. Emellett az ekhóról is elmondott egy újdonságot, amiről eddig nem volt szó: megszüntetik a jól fizetett elsportolók kivételezett adózását, az évi akár 500 millió forintig járó ekhót.
Az adótétel emelése 50 000 forintról egy (bizonyos katásoknak két) lépésben 100 000 forintra látszólag drasztikus lépés. De a kata 2013-as bevezetése óta nem változott az adó mértéke, miközben az eltelt tizenhárom év alatt körülbelül 80 százalékos volt az infláció. Vagyis a 2013 eleji 50 000 forint nagyjából 88-89 ezer forintnak felel meg reálértéken.
Az a magyarázat viszont, hogy a katásoknak az adóemelés fejében „valódi társadalombiztosítási védelem” jár majd, kicsit billeg. Legalábbis ha nem változtatnak a mostani számítási metóduson, akkor ilyesmiről szó sem lesz: egy főállású katás most nagyjából nettó 55 ezer forintos táppénzt kaphat, ha csak az adót duplázzák, és más nem változik, akkor januártól 110 ezer forint lehet a katások havi táppénze alapesetben.
A tételes adó és a kulcsos adó összegyúrása viszont igazi hungarikumnak ígérkezik. Ha jól értettük a miniszterelnök szavait, azok, akik magánszemélyeknek számláznak, fix 100 000 forintos (jövőre még csak 75 000 forintos) katát fizetnek. Akik viszont cégnek vagy bármilyen jogi személyiségnek, az árbevételük 15 százalékát is megfizetik, ha a bevétel meghaladja az évi 8 millió forintot.
Ez hogy jön ki? A havi 100 000 forintos, tehát évi 1,2 millió forintos tételes adót fizetni kell akkor is, ha valakinek csak néhány milliós árbevétele van. De aki csak magánszemélyeknek állít ki számlát, az akár évi 22 millió forint bevételt is letudhat ennyi katával. Viszont aki cégeknek számláz, a havi 100 000 forint tételes adót annak is be kell fizetnie, plusz lesz egy 15 százalékos adóterhe évi 8 milliós jövedelem fölött (a 8 milliónak a 15 százaléka az 1,2 millió forint, ami az éves fix adóbefizetés).
Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásban a kormány megszüntet egy kivételezett csoportot.
„Miközben azonban az általános értékhatár 60 millió forint, a hivatásos sportolóknál ezt az elmúlt években egészen 500 millió forintig emelték. Ennek 2027-től vége”
– jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint „nincs szükség arra, hogy egy havi 10-20 vagy néha 50 millió forintot kereső külföldi profi focista egészen más adózási szabályok szerint éljen, mint egy színész, egy újságíró vagy bármely más ekhós. Ezért a jövőben a hivatásos sportolókra is ugyanaz a szabály vonatkozik majd, mint mindenki másra.
Amit szigorúbb feltételekkel vezetnek be, mint amiről a kampányban szó volt. Akár százezren csatlakozhatnak a megváltozó katához, viszont az adó mértékét emelni fogják, mondta országjárása szolnoki állomásán a miniszterelnök. A rendezvény elején tojással akarták megdobni, a rendőrök elfogták a támadót.