Magyar Péter adóváltozásokat jelentett be: kétkulcsos lesz a vagyonadó, a katát 100 000 forintra emelik, de bizonyos esetekben lesz egy 15%-os része is

Három adónemről jelentett be újdonságokat Magyar Péter egy kedd délutáni videójában. Ezek egy részét már az országjárása szolnoki állomásán említette, most azonban részleteket is mondott róluk. Van néhány komoly újítás, ilyen az, hogy egy- helyett kétkulcsos lesz a vagyonadó, de az is, hogy a kata adónemet nemcsak kiterjesztik, hanem keverik benne a tételes és százalékos adófizetést. Emellett az ekhóról is elmondott egy újdonságot, amiről eddig nem volt szó: megszüntetik a jól fizetett elsportolók kivételezett adózását, az évi akár 500 millió forintig járó ekhót.

Vagyonadó

A vagyonadót január elsejétől bevezetik, annak két kulcsa lesz. Az 1 milliárd forint fölötti vagyonok után 1 százalékos adót kell fizetni, a 100 milliárd fölötti vagyonokat 1,5 százalékos adó terheli.

A hitelek levonhatóak lesznek az adóalapból. Az ingatlan és a gépjármű után fizetett adók levonhatóak lesznek magából az adóból.

Az adó a teljes vagyonra vonatkozik majd, az ingatlanoktól a befektetéseken át a társasági részesedésekig. „A külföldön tárolt és a vagyonkezelőkhöz rendelt vagyonra szintén vonatkozni fog, így nem érdemes a vagyonok elrejtésével próbálkozni” – mondta a miniszterelnök.

Az összeg megállapításához részletes, elsősorban a valós forgalmi értékre alapozó szabályokat ígér mind az ingatlanokra, mind a társasági részesedésekre.

A vagyonadót évente egyszer, önbevallás alapján kell majd fizetni, első alkalommal a 2026 végi állapot alapján 2027. augusztus 31-ig.

Bevallást csak azoknak kell készíteniük, akiknek az egy főre jutó vagyona eléri az 1 milliárd forintot. Azt ígérte, hogy a NAV az adóalap kiszámítását segítő kalkulátort készít majd.

Várkonyi Andrea a Rose d'Or szuperjachton szürcsölget Fotó: Németh Dániel/444

Kata

Számos változás lesz az adózásra jogosultak körében és az adó mértékében is, amik végén a kormány számításai szerint több mint százezren választhatják újra ezt az adónemet.

Újra katázhatnak majd a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és azok is, akik egyetemi tanulmányaik mellett vállalkoznak.

Ezentúl a katások ismét nemcsak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és más szervezeteknek is számlázhatnak majd.

A havi tételes adó összege 100 000 forint lesz, aki mellékállásban katázik, az havi 50 000 forintot fizet majd. Ez duplája a mostani katás adónak, viszont akik kizárólag magánszemélyeknek számláznak, tehát most is katások, 2028-ig átmeneti könnyítést kapnak, jövőre csak 75 000 (illetve, bár ezt nem említette, másodállásban vélhetően 37 500) forintot kell fizetniük.

Az adótétel megemelését azzal magyarázta, hogy az új rendszerben a kata az eddigitől eltérően „valódi szociális biztonságot” jelent azzal, hogy felemelik „azt az összeget, amely alapján a katások táppénzét, anyasági ellátását és későbbi nyugdíját kiszámítják”. Szerinte aki adózik, annak „valódi társadalombiztosítási védelemben kell részesülnie és nyugdíjat is kell kapnia”.

Akik cégeknek vagy más szervezeteknek is számláznak, azok bevételét 15 százalékos adó is terheli, de abba a befizetett tételes kata is beszámít. Magyarán a főállású katásoknak évi 8 millió forintos bevételig nem jelent pluszterhet, ha cégnek számláznak, csak afölött jelenik meg a százalékos adókulcs hatása.

Az éves bevételi határt megemelik 18 millió forintról 22 millió forintra.

Az adótétel emelése 50 000 forintról egy (bizonyos katásoknak két) lépésben 100 000 forintra látszólag drasztikus lépés. De a kata 2013-as bevezetése óta nem változott az adó mértéke, miközben az eltelt tizenhárom év alatt körülbelül 80 százalékos volt az infláció. Vagyis a 2013 eleji 50 000 forint nagyjából 88-89 ezer forintnak felel meg reálértéken.

Az a magyarázat viszont, hogy a katásoknak az adóemelés fejében „valódi társadalombiztosítási védelem” jár majd, kicsit billeg. Legalábbis ha nem változtatnak a mostani számítási metóduson, akkor ilyesmiről szó sem lesz: egy főállású katás most nagyjából nettó 55 ezer forintos táppénzt kaphat, ha csak az adót duplázzák, és más nem változik, akkor januártól 110 ezer forint lehet a katások havi táppénze alapesetben.

A tételes adó és a kulcsos adó összegyúrása viszont igazi hungarikumnak ígérkezik. Ha jól értettük a miniszterelnök szavait, azok, akik magánszemélyeknek számláznak, fix 100 000 forintos (jövőre még csak 75 000 forintos) katát fizetnek. Akik viszont cégnek vagy bármilyen jogi személyiségnek, az árbevételük 15 százalékát is megfizetik, ha a bevétel meghaladja az évi 8 millió forintot.

Ez hogy jön ki? A havi 100 000 forintos, tehát évi 1,2 millió forintos tételes adót fizetni kell akkor is, ha valakinek csak néhány milliós árbevétele van. De aki csak magánszemélyeknek állít ki számlát, az akár évi 22 millió forint bevételt is letudhat ennyi katával. Viszont aki cégeknek számláz, a havi 100 000 forint tételes adót annak is be kell fizetnie, plusz lesz egy 15 százalékos adóterhe évi 8 milliós jövedelem fölött (a 8 milliónak a 15 százaléka az 1,2 millió forint, ami az éves fix adóbefizetés).

Ekhó

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásban a kormány megszüntet egy kivételezett csoportot.

„Miközben azonban az általános értékhatár 60 millió forint, a hivatásos sportolóknál ezt az elmúlt években egészen 500 millió forintig emelték. Ennek 2027-től vége”

– jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint „nincs szükség arra, hogy egy havi 10-20 vagy néha 50 millió forintot kereső külföldi profi focista egészen más adózási szabályok szerint éljen, mint egy színész, egy újságíró vagy bármely más ekhós. Ezért a jövőben a hivatásos sportolókra is ugyanaz a szabály vonatkozik majd, mint mindenki másra.