Légiriadót rendeltek el reggel egy, a Japán-tengeren fekvő dél-koreai szigeten, miután több orosz katonai repülőgép megközelítette a sziget légterét, és a dél-koreai légierő is vadászgépeket küldött a térségbe. Az orosz gépek végül csak megközelítették, de nem sértették meg a légteret, a riadót pedig három perc után lefújták az Ullung-szigeten – írja a Guardian.

Ullung-sziget, Dél-Korea Fotó: Wikipedia

A dél-koreai partoktól 120 kilométerre fekvő szigeten reggel 7:52-kor szólaltak meg a szirénák, a lakosokat telefonos üzenetben és a tévéadások megszakításával szólították fel, hogy vonuljanak azonnal óvóhelyre. A riadót ugyan három percen belül lefújták, de így is volt némi pánik, főleg, hogy a hatóságok tévedésből olyan üzenetet küldtek ki, amiben egy észak-koreai gépről volt szó. A beszámolók szerint volt olyan idősebb lakos, aki arról érdeklődött telefonon, hogy kitört-e a háború.

Az Ullung-sziget, ahol megszólalt a légiriadó az orosz gépek miatt. Forrás: Google Maps

Idén már negyedszer léptek be orosz katonai gépek a dél-koreai légvédelmi azonosítási övezetbe – ez azonban még nem minősül légtérsértésnek, az azonosítási övezet ugyanis túlnyúlik az ország légterén, célja a közeledő katonai repülőgépek időben történő azonosítása. Bár a nemzetközi gyakorlat szerint be szokták jelenteni előzetesen az ilyen repüléseket, az önmagában nem sérti a nemzetközi jogot, ha ezt elmulasztják

Oroszország nem ismeri el a dél-koreai azonosítási övezet jogalapját, és rendszeresen küld oda katonai gépeket értesítés nélkül. A szöuli védelmi minisztérium ilyenkor bekéreti az orosz katonai attasét, hogy tiltakozzon az incidens miatt, most sem tettek másként.