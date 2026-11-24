Újszerű munkahelyi gondoskodási programot indít a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Női gondoskodás elnevezéssel, írja az intézmény a Facebookon-oldalán.

A kezdeményezés több mint 1600 női munkavállalót érint, és célja, hogy a mindennapi munkavégzés során is megfelelő figyelmet kapjanak a nők természetes biológiai szükségletei, valamint az ezekkel időszakosan együtt járó nehézségek.

A program keretében a kormányhivatal valamennyi szervezeti egységénél és az összes járási hivatalban könnyen hozzáférhető, diszkrét módon elhelyezett gondoskodási dobozokat alakítanak ki. Ezekben a női munkatársak számára szükséges menstruációs és higiéniai kellékek – többek között egészségügyi betétek, tamponok, intim törlőkendők, valamint melegítőpárnák – állnak majd rendelkezésre. Azok a női munkavállalók, akik menstruációjuk idején erősebb fájdalommal vagy rosszulléttel küzdenek, további egy óra pihenőidőt vehetnek igénybe a munkanapjuk során.

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

A Női gondoskodás program nem a menstruációs szegénység kezelésére irányul, hanem arra a kérdésre kíván választ adni, hogyan teremthető olyan munkahelyi környezet, amely a női munkavállalók valós szükségleteit is figyelembe veszi?