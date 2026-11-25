Sikeresen elindult szerdán Kína újabb űrmissziója, a Sencsou-24 űrhajó a Tienkung (Mennyei palota) űrállomásra, fedélzetén két kínai és egy pakisztáni űrhajóssal, jelentette a kínai állami média.

A háromfős legénység helyi idő szerint reggel 8 óra 18 perckor a Hosszú Menetelés-2F hordozórakétával indult az északnyugat-kínai Csiucsüan űrközpontból.

A misszió vezetője, Tang Hung-po parancsnok harmadszor látogat a Tienkung űrállomásra. Társa Vu Ji fedélzeti mérnök és a pakisztáni Muhammad Zisan Ali rakományspecialista. A 40 éves, korábban pilótaként szolgáló Ali az első pakisztáni állampolgár, aki eljut az űrbe, és az első külföldi, aki a kínai űrállomást meglátogatja.

A kínai űrügynökség (CMSA) keddi közleménye szerint a pakisztáni űrhajós rövid ideig tartózkodik az űrállomáson, elsősorban a kínai-pakisztáni együttműködésben végzett tudományos kísérletekért felel. Négy kutatási projektben vesz részt, amelyek a biotechnológia és az anyagtudomány területét érintik. A tervek szerint a Sencsou-23 űrhajóval tér vissza a Földre.

Ali hét hónapos pekingi felkészítésen vett részt. A küldetés előtt úgy nyilatkozott: nem csupán önmagát, hanem hazáját is képviseli az űrrepülésen.

Fotó: JIN LIWANG/Xinhua via AFP

A Sencsou-24 küldetés a kínai emberes űrprogram 41. repülése, az űrállomás személyzetének váltását is szolgálja. A Sencsou-23 egyik űrhajósa, Csu Jang-csu ugyanakkor további hat hónapig marad a világűrben. (MTI)