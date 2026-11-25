Ausztrália és a Salamon-szigetek szerdán biztonsági megállapodást írt alá, amelynek értelmében Canberra lesz a szigetország első számú védelmi partnere. Négy évvel ezelőtt még Kínával kötöttek hasonló megállapodást.

A megállapodás értelmében Ausztrália támogatja a Salamon-szigetek rendőrségének és határvédelmi erőinek bővítését és fejlesztését, Honiara pedig elutasít minden olyan külföldi kérést, amely katonai vagy biztonsági támaszpont létrehozására irányulna a területén, közölték a két ország vezetői közös nyilatkozatukban.

„Ausztrália büszke arra, hogy a Salamon-szigetek legfontosabb biztonsági partnere lehet, és ezt a felelősséget nagyon komolyan vesszük” – mondta Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök Canberrában, a salamon-szigeteki kollégájával, Matthew Wale-val közösen tartott sajtótájékoztatón.

A megállapodás siker Canberra számára, amely Kínával verseng a térségbeli befolyásért, és nemrég Pápua Új-Guineával, Vanuatuval és Fidzsivel is hasonló egyezményeket kötött.

A széles körű szerződés értelmében Ausztrália pénzügyi támogatást nyújt infrastrukturális és oktatási beruházásokhoz, kedvezőbb vízumfeltételeket biztosít a Salamon-szigetek lakosainak, Honiarának pedig egyeztetnie kell Ausztráliával a kritikus infrastruktúra fejlesztéséről.

Fotó: SAEED KHAN/AFP

A megállapodás jelentős irányváltást jelez Wale részéről, aki régóta bírálja Kínát, bár az elmúlt években úgy tűnt, enyhült az álláspontja.

„A Salamon-szigetek hosszú éveken át bizonytalanság és kételyek forrása volt a térségben. Ezeknek az időknek vége” – mondta Wale a sajtótájékoztatón.

Wale korábban élesen bírálta a Kínával 2022-ben kötött biztonsági megállapodást. Az Egyesült Államokhoz és más csendes-óceáni országokhoz hasonlóan úgy vélte, hogy az egyezmény felboríthatja a térség biztonsági egyensúlyát, és veszélyeztetheti a Salamon-szigetek kapcsolatait meglévő partnereivel.

2025-ben azonban küldöttséget delegált Pekingbe, ahol méltatta Kína gazdasági fejlődését, és kijelentette, hogy pártja támogatja az „egy Kína” elvét.

Az ausztrál média szerdán arról számolt be, hogy a Salamon-szigetek felmondta a Kínával kötött megállapodását, Wale azonban titoktartási kötelezettségére hivatkozva nem kívánta kommentálni az egyezmény jelenlegi státuszát.

A kínai külügyminisztérium szóvivője nem reagált azonnal a megkeresésre. (Reuters)