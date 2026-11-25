Négy nagy pornóoldal megállapodásra törekszik az Európai Bizottsággal, hogy megakadályozzák a gyerekek pornóhoz való hozzáférését, illetve csökkentsék azokat a várható bírságokat, amelyekkel az unió tervezi sújtani őket a kiskorúak online védelme érdekében – írja a Financial Times.

A Bizottság vizsgálatot indított a Pornhub, a Stripchat, az XNXX és az XVideos ellen a digitális szolgáltatásokról szóló törvény (DSA) megsértése miatt, mivel a kiskorúak egyetlen kattintással hozzáférhetnek a platformokhoz:

elég csak arra klikkelniük, hogy ők elmúltak 18 évesek.

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A vizsgálat egy szélesebb körű európai kezdeményezés része, amelynek célja a kiskorúak online védelme, és amely magában foglal egy sokat vitatott javaslatot a közösségi média, bizonyos játékplatformok és mesterséges intelligenciával működő csevegőrobotok betiltására 13 év alatti gyerekeknél.

Ami a pornóoldalak tavaly májusban indult vizsgálatát illeti, az FT-nek két uniós tisztviselő azt mondta, hogy a négy platform összehangolt kötelezettségvállalásokat nyújtott be az aggályok orvoslására, de a Bizottság ezeket elégtelennek ítélte, és további korrekciós intézkedésekről tárgyal a vállalatokkal.

A cégekre bírságok mindenképpen várhatók, mivel a múltban nem hoztak megfelelő intézkedéseket, az alkudozás most arról szól, hogy ezek mekkorák legyenek. Azok a vállalatok, amelyek nem tartják be az uniós digitális szabályokat, globális bevételük legfeljebb 6 százalékának megfelelő bírsággal szembesülhetnek, bár ilyen magas arányok nagyon ritkák.

A pornóvállalatok kezében ott van az a kártya, hogy bár Brüsszel uniós szintű életkor-ellenőrző alkalmazást fejleszt, amely lehetővé teszi minden digitális platform számára, hogy a felhasználó életkorát további személyes adatok közlése nélkül ellenőrizhessék, de ez sok idő, úgyhogy addig a pornóoldalakat kell önszabályozásra ösztökélni. Az mindkét felet aggasztja, hogy ha túl szigorúak a nagy gyűjtőoldalak feltételei, akkor a felnőtt és kiskorú felhasználók egyaránt a kisebb, kevésbé ellenőrzött alternatívák felé fordulnak.