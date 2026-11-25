Benyújtották az Országgyűlésnek az anyakönyvi eljárásról, valamint a nemzetiségek jogairól szóló törvénymódosító indítványt. A törvénymódosítás célja, hogy ne a politikusok döntsék el, hogy milyen neveket adnak a magyarok a gyermekeiknek, olvasható Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter Facebookján.

Kósa Lajos javaslatára még tavaly nyáron emelte a mindenkori kultúráért felelős miniszter hatáskörébe az utónevek gondozását az Országgyűlés, és ezzel lényegében befagyasztották a magyar utónevek bővítésének lehetőségét. A korábbi gyakorlat szerint az ELTE Nyelvtudományi Kutatóközpontjának harminc napon belül visszajelzést kellett adnia a kérelmezőnek a döntéséről, de ez megszűnt. A Kósa-féle szabályok szerint a miniszternek kell kihirdetnie az adható utónevek listáját.

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA