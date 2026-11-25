Benyújtották az Országgyűlésnek az anyakönyvi eljárásról, valamint a nemzetiségek jogairól szóló törvénymódosító indítványt. A törvénymódosítás célja, hogy ne a politikusok döntsék el, hogy milyen neveket adnak a magyarok a gyermekeiknek, olvasható Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter Facebookján.
Kósa Lajos javaslatára még tavaly nyáron emelte a mindenkori kultúráért felelős miniszter hatáskörébe az utónevek gondozását az Országgyűlés, és ezzel lényegében befagyasztották a magyar utónevek bővítésének lehetőségét. A korábbi gyakorlat szerint az ELTE Nyelvtudományi Kutatóközpontjának harminc napon belül visszajelzést kellett adnia a kérelmezőnek a döntéséről, de ez megszűnt. A Kósa-féle szabályok szerint a miniszternek kell kihirdetnie az adható utónevek listáját.
Lőrincz azt írja, ez a szabályozás nem nyújt garanciális biztosítékot az Alaptörvényből levezethető névhasználathoz való jog gyakorlásához.
A most benyújtott módosító indítvány a korábbi jogi szabályozást kívánja visszaállítani azzal, hogy a magyar utónévjegyzékben szereplő utónevek köréről kizárólag a Nyelvtudományi Kutatóközpont és a nemzetiségi önkormányzatok döntsenek.
Az anyakönyvezhető utónevek körét a nyelvtudomány, a közfelfogás, a társadalmi-történelmi hagyományok jelölik ki. A miniszter szerint a céljuk az, hogy tisztán szakmai és ne ideológiai alapon, politikai szempontok alapján engedélyezzék az új utóneveket.