Mesterséges intelligencia (AI) segítségével 82 flandriai önkormányzat 1,2 millió lakosának adatait lopta el egy korlátozott technikai tudással rendelkező amatőr hekker, közölte a flamand nyelvű VRT műsorszolgáltató internetes oldalán szerdán.

A beszámoló szerint a támadássorozat november 6. és 15. között zajlott, és Belgium mind az öt flandriai tartományának önkormányzatát érintette.

A magát a Ghost Hunters nevű hackercsoporthoz tartozónak valló, BabidiGhost álnéven működő támadó nem közvetlenül az önkormányzatok rendszereibe tört be, hanem egy szolgáltató nem megfelelően védett szerveréhez fért hozzá. A megtámadott szerveren a többi között hulladékudvarokhoz tartozó adatokat és jelszavakat tárolták. A fájlok nem voltak titkosítva, az ügyfelek adatai sem voltak egymástól elkülönítve.

Az ellopott adatok között nevek, lakcímek, születési dátumok, nemzeti nyilvántartási és személyazonosító számok, bankszámlaszámok, esetenként gépjárművek rendszámai is szerepelnek.

„Ez a legnagyobb szabású hekkertámadás Flandriában, amellyel eddig találkoztunk” - nyilatkozott Geert Baudewijns, az antwerpeni székhelyű Secutec belga kiberbiztonsági vállalat vezérigazgatója, és hozzátette: megdöbbentette az érintett adatok mennyisége.

A nyomozók szerint az elkövető technikai tudása meglehetősen csekély volt.

Illusztráció: Sora Shimazaki/Pexels

A támadó kijátszotta a kínai DeepSeek AI-modell alacsony biztonsági korlátozásait, majd összekapcsolta azt egy digitális AI-asszisztenssel, amely önállóan megírta azt a kódot, mely lehetővé tette a régebbi szoftverek ismert sebezhetőségeinek kihasználását és az adatok kiszivárogtatását. Az AI-asszisztens 5800 parancsból csak 41-et blokkolt.

„Míg korábban évek tapasztalatára volt szükség egy ilyen támadássorozat megszervezéséhez, ma már elég hozzá egy biztonsági mechanizmusok nélküli MI-modell és néhány, gondatlanul megfogalmazott mondat” - mondta Samet Sazhak, a SOCRadar kiberbiztonsági vállalat munkatársa.

A Secutec elemzése szerint az ellopott adatok már elérhetők a darkweben, az internet főként bűnözők által látogatott, rejtett tartományában, ahol a felhasználók névtelenül cserélnek információt és illegális kereskedelemben vehetnek részt. A hacker egy olyan ügyfélnek is dolgozott, aki érdeklődik a belga adatok iránt.

A nyomozás eddigi állása szerint a flamand önkormányzatokon kívül a támadó több mint ötven belgiumi, franciaországi és svájci szervezetet, köztük bankokat és biztosítótársaságokat is célba vett. Azok a szervezetek, melyek bevezették a többfaktoros hitelesítést, az IP-alapú korlátozásokat és a szerveroldali ellenőrzéseket, sikeresen hárították el a támadásokat. (MTI)