Gordon Ramsay, aki szakmáját tekintve sztárséfként dolgozott eddig, 2028-tól a BBC legendás autós műsorát, a Top Geart vezeti majd. Mindezt egy rövid videóban jelentették be, amelyben egy GMA szupertsportautóban utazik az ismert szakács.

A Top Gear 2022 óta szünetel, mert akkor Andrew Flintoff, az egyik műsorvezető súlyos arc- és bordasérüléseket szenvedett, miután nyitott tetejű, háromkerekű autója felborult a műsor tesztpályáján. Lassan ötven éve fut a Top Gear a BBC-n és általában hárman vezetik. A 2000-es években Jeremy Clarkson, Richard Hammond és James May alatt vált a BBC egyik legnagyobb sikerévé. Ramsaynek is lesznek műsorvezető-társai, de még nem tudni kik. (BBC)