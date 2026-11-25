Csődeljárást kért maga ellen a Szatmári Konzervgyár Kft., amelyet 2021 óta több milliárd forinttal segített az állam, vette észre a 24.hu a Cégközlönyben.

A 350 főt foglalkoztató tyukodi gyár a kistérség mezőgazdasági termékeinek egyik fontos felvásárlója, évente több mint 30 ezer tonna feldolgozott nyersanyagból nagyjából 100 millió terméket állít elő, amelyeket exportra is visz.

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A lap szerint az utolsó leadott mérlegükben a 17,4 milliárd forintos árbevétel mellett 2,5 milliárd forintnyi veszteséget könyveltek el. A termelők körében is nagy az aggodalom, és kifizetetlen számlákról is panaszkodtak a lapnak. A Magyar Fejlesztési Bank (MFB) még 2021-ben, egy magántőkealapján keresztül szállt be tulajdonosként a cégbe.

Az MFB azt nyilatkozta a lapnak, hogy 2021-ben 1,5 milliárd forintnyi tőkét fektettek a konzervgyárba a „reorganizációs és működésstabilizálási céljainak elősegítésére”. Az MFB szerint a tőkebevonás után még jól mentek a dolgok, viszont aztán a bér- és energiaköltségek emelkedése, valamint az aszályok rontottak az eredményeiken.

Tovább súlyosbította a cég pénzügyi helyzetét, hogy időközben a korábbi finanszírozó bank is felmondta a hitelszerződést, ami miatt tartozások halmozódtak fel, és a beruházások elé is akadály került. Ekkor ismét az MFB sietett a cég segítségére, és átvette a kereskedelmi banktól a hitelezést.

Nagyjából 6 milliárd forint erejéig jegyeztek be jelzálogjogot a cégnél az MFB hiteleinek biztosítékául. Emellett az MFB tőkealapja is további 1,4 milliárd forintnyi jelzálogjogot jegyzett be a vállalatnál.