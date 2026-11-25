Csaknem két hét telt el azóta, hogy Magyar Péter miniszterelnök jóformán a semmiből (és Dublinból) bejelentette: átfogó intézkedéscsomagot kezdeményeznek a nők elleni erőszak minden formájának visszaszorításáért.

Ma van a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja. Mint az elmúlt bő két évtizedben mindig, ma is megrendezik a Néma Tanúk felvonulását. Ez az a nap, amikor a családon belüli és párkapcsolati erőszak során meggyilkolt nőkre és gyerekekre emlékezünk. Azokra, akiket nem védett meg az állami intézményrendszer, akiknek joguk lett volna egy biztonságos élethez, de sokszor még a nevüket sem tudjuk.

Mécsesek égnek a Néma Tanúk felvonulásán a Kossuth Lajos téren 2018. november 25-én. Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Az idei év más, mint sok korábbi: van egy ígéretünk, hogy a kormány elkötelezetten fellép a nők biztonsága érdekében, első lépésként pedig átfogó büntetőjogi csomaggal erősítené a nők védelmét.

De nem vagyunk még ott.

Élete során minden negyedik nőt fizikailag bántalmaz a partnere. Nagyjából hetente hal meg egy nő párkapcsolati erőszak következtében. A számok nem változnak, miközben várjuk, hogy valami végre történjen. Mert ezek a gyilkosságok megelőzhetőek lennének, ha a bántalmazott nők és gyerekek megfelelő segítséget kapnának a környezetüktől, és még inkább az ellátórendszertől.

Két héttel ezelőtt még fogalmunk se volt róla, hogy mit tervez a kormány, valóban van-e szándék az Isztambuli Egyezmény ratifikálására. Ma már tudjuk, hogy igen, megígérték. Viszont ha már a szándék megvan, akkor fontos lenne, hogy mihamarabb lépések is történjenek.

A 16 Akciónap arra hívja fel a figyelmet, hogy a nők elleni erőszak nem magánügy, és közös társadalmi felelősségünk, hogy ne maradjon következmények nélkül (a programok itt érhetőek el). Az idei kampányban a NANE Egyesület kiemelt témája a lakhatási válság és a nők elleni erőszak összefüggése lesz: az anyagi kiszolgáltatottság és a megfizethető, biztonságos lakhatás hiánya ugyanis jelentősen megnehezítheti, hogy valaki kilépjen egy bántalmazó kapcsolatból.

„A biztonságos lakhatás ezért a nők elleni erőszak megelőzésének és megszüntetésének egyik fontos feltétele. Ennek biztosítása ugyanakkor nem csupán egyéni, hanem állami felelősség is” - írja az egyesület.

Ma azokra a nőkre és gyerekekre emlékezünk, akiket már cserben hagyott az állam. És ha valamikor, akkor ma, hosszú idő után először bízhatunk abban is, hogy ez változni fog. Minél előbb, annál jobb.

A Néma Tanúk felvonulás 2026. november 25-én 17:30-kor indul a Szabadság téren, innen vonul ált a Kossuth térre (az eseményről itt lehet bővebben olvasni).

Akik az ország déli feléből nem tudnak Budapestre érkezni, azok számára Pécsen is lesz megemlékezés: az Emberség Erejével Alapítvány november 26-án, 18 órakor várja az emlékezőket a Búza téren.

A Patent Egyesület 20. születésnapja alkalmából november 25-én, a nők elleni erőszak felszámolásának világnapján 20 órás maratoni jogsegélyt tart: ingyenesen hívható segélyvonalukon jogászaik hajnali 4 órától éjfélig fogadják a hívásokat, a 06 80 80 80 81-es számon.

Ha bántalmazás (akár szóbeli, lelki, fizikai, szexuális vagy gazdasági erőszak) áldozata, Önnek joga van a segítségre. Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat a nap 24 órájában, Magyarországról ingyenesen elérhető a 06 80 205 520-as telefonszámon. NANE Segélyvonal bántalmazott nőknek: 06 80 505 101; a PATENT Egyesület jogsegély-szolgálata: 06 80 808 081.