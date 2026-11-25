Az úgy volt, hogy alig egy héttel ezelőtt a Carson Coma kijött a Bohócautó című számával, ami azzal a szöveggel indul, hogy:

„Végy egy ellopott beat-et, pár pronyó rímet, hadd tátogjon rá sok tini, két marék nőgyülölet, bő hunglish szöveg, visszasírják majd Zámbó Jimmyt. Főzz egy gusztustalan klipet, legyen alpári és ortó, legyen félig Peaky Blinders, félig simán pornó, nyűgözd le a cirkuszt, bérelj olcsón Lambót, Porsche, Bentley, Maserati, alattad mind bohócautó.”

Bár a szövegben nem nevesítettek senkit, a szexista-perverz magyar poprap éllovasai közül ketten gyorsan magukra vették az inget, KKevin és Vini egy beefdalban, Hot TopiCC címmel válaszoltak a Carson Coma Bohócautójában megfogalmazott kritikákra.

Például azzal, hogy idézem:

„Irigykednek ránk, azt mondják a mainstream legalja, baszom a gádzsidat, a faszomat végig lenyalja. Hallottam a zenétek, a vonat alá kifekszek, dik, beefelgetnek lelki sérült biszexek. Annyi stream, mint egy albumod egyedül a CIA, látom pacekból, hogy nem rajongsz a pinákért.”

De KKevin arra is figyelmeztette a Carson Coma tagjait, hogy „beefelgetni nem alter köcsög gyerekek dolga”, hogy utána Vini vegye át a szót, és elmondja ő is, amit gondol:

„A kiadótok megérezte a szarszagot, és szarból várat épített, de picsagatyában hogy gondolhatod magad férfinek? Fressnapfból vagy női részlegről van a köcsög ruhád? Ugattok, oszt' nem nyaltatok soha prémium punát. Odaszarsz, ahonnan eszel, aztán papoltok az erkölcsről, nincsen rím, hogy dalt írják, szánalmas, hogy vergődtök.”

Mindezek után Vini közölte: „Hivatalosan ki vagytok hívva 1v1-re, mehet gruppen 2v6, úgyis szeretitek seggbe.”

KKevin a fentiek megjelentetése előtt egy Instasztoriban csak annyit közölt: „Amilyen energiát adsz másoknak, olyat kapsz vissza. A szeretet szeretetet szül, a tisztelet tiszteletet, a tiszteletlenség pedig háborút.”

Hát itt tart most a szexrapháború.

Alább meghallgatható mindkét szám:

Itt pedig a 444 videóját lehet megnézni arról, hogy elöntötték a testnedvek a magyar slágerlistákat.