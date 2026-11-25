Csináltunk egy könyvet. Szerintem pofás. Nagyon sárga. Megismerem a saját kézírásom.

Semmi különös: cikkgyűjtemény. Szokásos. Illetve ezúttal: hírlevélgyűjtemény. Válogatás. Rendesen megszórva: hárommillió betűből maradt kétszázhatvan-hetven-nyolcvanezer.

Egyébként lesz majd bemutató is, december 2-án. Itt lehet rá jelentkezni.

A továbbiakban a könyv kvázielőszavát idézve próbálom magyarázni a magyarázhatatlant.

Jegyek a Tixa-oldalunkon elérhetők

-1. Ezmiez és júzermanu

-1.1. Ellőszónak is híhatnánk, de abba’ nem volna semmi hogyishívják

-1.1.1. Óráid vannak hátra, Orbán! – nyóc éven át („emútnyócév”/„emútnyócévezés”! – úristen, emlékszik még valaki?, az elmúlt tizenhat év nagy slágere volt; na erről a problémáról később) idézgettük, üvöltöztük keserűen vicceskedve, kétélű, duplafenekű, háromcsöcsű iróniával poénkodva. A londoni nagykövetség előtt sorban álló ösmeretlen kiabálta 2018. április 8-án délután, amikor valamelyik országos tévé (RTL?, köz- nem lehetett) tudósítója éppen élőben jelentkezett.

Végül igaza lett. Nem? Így van vagy nem így van? De.

70 224 órája volt hátra, kábé. Mint kiderült. Plusz egy-kettő.

Hogy sok vagy kevés? Nézőpont kérdése. De hát minden az.

Akinek nem inge, ne vegye magára. De vannak nem szabadon választott ingek is. Például a brainwashing. Meg a fear and lófing.

(Most fejezzük be!)

-1.1.2. Maradjunk abban, hogy kurva magas volt az órabér.

-1.1.3. A felkiáltás, a mondat, mindennel együtt – a keserűséggel, reménnyel, öncsalással, mélységes csalódottsággal, apátiával, újuló lelkesedéssel, hullámhegyekkel, hullámvölgyekkel, hullámvölgy-hegyekkel, PTSD-vel – remek.

Címnek tökéletes.

-1.2. De micsoda is ez a könyv?

-1.2.1. Hát, nem valami bonyolult konstrukció: cikkgyűjtemény. A 2020 augusztusa óta a 2026-os országgyűlési választásokigig kiküldött 292 „hírlevelem” néhány darabja, válogatva, néhol húzva, itt-ott magyarázva. Végignéztem a választás utániakat is, szeptemberig, a háromszáztizenegyesig, de aztán úgy döntöttem, hogy álljunk meg a választásnál, ott a törés.

Hogy nem lett igazam.

-1.2.2. Na, és akkor, mik azok a hírlevelek? (Nem biztos, hogy mindenki ismeri, akinek kezébe akad ez a könyv. És ahogy az internyet számítógépes online világhálózatát én ismerem – és elég régen ismerem –, nyoma sem lesz már ezeknek az írásoknak digitális formában, amikor a könyvből még kering majd egy-egy példány olvasható állapotban. Már csak annyi kell hozzá, hogy maradjon, aki olvasni tud… Már hogy nem gyilkolol le mindanyióinkunkat az éjjáj. Persze az éjjáj is tud olvasni, úgyhogy.)

Tehát ezek a „hírlevelek” nem igazi hírlevelek. Már annyiből, hogy a technikai forma ugyan hírlevél (newsletter), hírlevélküldözgető programmal küldözgetjük, de igaziból egy-egy ilyen glosszaizé vagy publicisztikai jellegű írás, meg esetleg egy-két kapcsolódó megjegyzés, néha valami belső infó a szerkesztőség életéből, projektjeiből, önmarketing (ez benne a hírlevélszerűbb tartalom). De valójában mailben küldözgetett glossza ez, nem más.

A hírlevél belsős munkacíme Neoszerda volt, minthogy a Népszabadságba 1995-től a napilap megszűntéig, 2016. október 5-ig (az laputolsó szám 8-án, szombaton jelent meg, és 5-én, szerdán volt az utolsó cikkem) hetente megjelent glosszarovatom címe Szerda volt. Minden héten írtam egy ilyen egy-két (három) flekkes akármit az akármiről.

2020 nyarán, amikor elindítottuk az előfizetői programunkat, akkor kitaláltuk, hogy újraélesztem a heti glosszarovatot, a két drágább előfizetői csomag (Közösség és Kör) tulajdonosainak extraként. Na, hát azóta megyen.

A terjedelem meg dagadt rendesen, mert végül az összegyűjtött háromszázvalahány hírlevél összesen hárommillió karakter fölött volt, ami hírlevelenként majdnem tízezer karakter. Egy teljes, régi Népszabadság-oldalnyi szöveg, illusztrációval.

Háromszázszor.

-1.2.3. Tehát álhírlevelekből válogatott álkönyv ez.

Nem is az első álkönyvem. Annak idején, a nyomtatásban megjelent (1995–2016) glosszákból három kötet is lett: A hőstermelő (LaVentana Kiadó, 2002), Hatalmas álkérész (Népszabadság Könyvek, 2005), Ömbizalompunpa (Atheneum, 2018). Szóval nyugodtan mondhatjuk, hogy szokok ilyen könyveket csinálni. Rutinos álkönyvelkövető vagyok.

-1.3. A számok

-1.3.1. A számozást még megmagyarázom.

Egyrészt az olyan elterjedt hírleveles formátum, hogy a leveleket számozzák, darabra. Viszont a belső számozás már inkább ironikus (parodisztikus) gesztus. Ha az ember pontokba szedi a szövegét, pláne számozott pontokba, attól olyan komolyan érvelősnek, átgondoltnak, logikusnak hat. Ha meg ilyen alpontok is vannak, na attól már majdnem tudományos! (Lásd: Ludwig Wittgenstein: Tractatus Logico-Philosophicus. Tényleg arról loptam.) Meg aztán, gondoltam, könnyebb lesz később hivatkozni egy-egy bekezdésre. (Egyébként: nem könnyebb.)

De a számozásra meg fejben rááll az ember, és azt veszi észre, hogy tényleg ad valami szerkesztési keretet, logikusabb felépítésre szorítja a szerzőt. Beépül a gondolkodásba.

-1.3.2. A könyvben megtartottam a hírlevelek eredeti számozását, nullától indulunk, ahol kimarad szám, ahol ugrunk, ott kihagytam a válogatásból egy-egy hírlevelet, vagy akár hírlevélrészt. Mert részeket is kidobtam, például azokat, amelyekben valami csak online értelemes tartalomelem (beágyazott videó, hang) volt a lényeg, vagy egyszerűen olyan közlés volt, aminek így évekkel később már tényleg semmi értelme.

Azért rendesen meg kellett szórni az anyagot, hiszen ebbe a könyvbe az összes szöveg alig kilencede fért.

-1.4. És mi értelme van egy ilyen könyvnek?

Bulikon oldja a feszültséget.

Támogatja a bélflóra működését.

Mint az előbbiekben már pedzegettem, valószínűleg tartósabb formátum, mint bármi online.

-1.4.1. Illetve van még annyi, ami nem is annyira értelme, mint inkább immanens tulajdonsága az ilyen, újságcikkekből, mondhatjuk, napilapos újságcikkekből, nagyon rövid, sőt többnyire már lejárt szavatossági idejű szövegekből álló könyvnek, hogy furcsán próbálja örvényeltetni, itt-ott visszaforgatni az időt; vagy sikerül neki, vagy nem. (Inkább nem.)

Néha, valami bevillanó mondat után kutakodva kénytelen vagyok beleolvasni valamelyik újságcikkekből szerkesztett könyvembe, és mindig megállapítom, hogy nagyon esetleges, melyik írás hogyan működik, melyikből lesz érdekes múzeumi vitrin, ami a múlt egyik furcsa és minden kontextus nélkül, vákumban tárolt darabját mutatja, melyik marad érvényes, élő szöveg, és melyik válik teljesen inadekvát, érthetetlen és értelmetlen betűhalmazzá. Mondom, esetleges.

És ez nem is szerzőfüggő. Egészen nagy írók, nagyon nagy újságírók cikkeinek egy része tök érvényes, erős, másik része múzeum, nem kis része törmelék. Vannak Móricz-riportok, amelyek ma tökéletesen olvashatatlanok, vannak Ady-publicisztikák, amik bármikor leközölhetők, vannak Szabó Dezső-pamfletek, amik ma is erősek és szórakoztatók, bár érvénytelenek. Megyesi Gusztáv-riportok, amelyekből tökéletesen megérthetők a nyolcvanas és a kétezertízes évek, és Megyesi-publicisztikák, amelyek használhatatlanok.

Na, akkor nagy ravaszul és szerényen el is helyeztem magamat (a könyvet) ebben a mezőnyben. Így köll ezt csinálni.

-1.4.2. Sejtésem szerint inkább panoptikumszerű lesz ez a könyv, vagy még inkább szellemvasút, az orbánista szellem vasútja.

Ahogy olvasgattam a válogatandó szövegeket, tényleg úgy éreztem, mintha egy rég (szerencsére) letűnt korról tudósítanának. Egészen félelmetes belegondolni, pláne beleolvasni, hogy miben éltünk még néhány hónappal ezelőtt is. Teljesen abszurd világ, teljesen kiforgatott, groteszk nyelv. Néhány hónapja még vármegyék, ispánok, sorosbrüsszelmigránsok között szuverén külpolitikának nevezték, hogy szövetségeseink legnagyobb ellenségének, a háborús agresszornak gazsulálunk. Háborúpártinak nevezték, aki támogatta a szomszédunk szabadságharcát a megszálló ellen. „Normálisnak” tűnt, hogy az egyik legfőbb közjogi méltóság Madách Imre születésének 200. évfordulójáról tréfásnak szánt buzizással (és a Tragédia áltisis szintű félreértelmezésével) emlékezzen meg.

-1.4.3. Esterházy sokat idézett mondata (bonmot-ja!): „a kádárizmus nyelvi aranybánya”. Hát milyen metaforát találjunk akkor erre ez a tizenhat évre? Külszíni fejtés? Az orbánizmus tudatosan állította elő ezt a nyelvet, szakembereket foglalkoztatott, műhelyeket működtetett direkt arra, hogy újabb és újabb szavakat, fogalmakat gyártsanak, és médiacsatornák százain ismételtette, nyomta bele a fejekbe a nyelvpolitikai termékeket. Nyelvi bizsukombinát.

Orbánék uralni akarták, és nemcsak akarták, uralták is a nyelvet. (Sokat foglalkoztunk a rendszernek ezzel működési módjával, a legnagyobb összefoglaló cikket Plankó Gergő írta 2019. augusztus 13-án: „A harc a gondolatainkért a nyelven keresztül zajlik.”)

A kötetben szereplő legtöbb szöveg ezzel a nyelvvel küzd. Ezt próbálja kiforgatni, kiröhögni, parodizálni, tovább rontani, megmutatni mennyire abszurd és ostoba. Hogy mennyire át vagyunk vágva.

És nemcsak a hatalom nyelvét próbálja kiforgatni (több-kevesebb sikerrel), de a sajtóét is. (A kettő eléggé szimbiózisban létezik, ha nem is feltétlenül keveredik.)

-1.5. Miért vannak benne idióta firkák?

-1.5.1. Csak úgy.

Bulikon oldja a feszültséget.

Meg – képzavar! – oldja kissé a szövegtengert.

-1.5.2. Kényszeres firkáló vagyok. Összefirkálok mindent. Töltőtollak, színes tinták, füzetek, papírok, noteszek tucatjait hordozom és tartom mindenféle asztalaimon, és ha csinálnom kell valamit, mailt írni, vagy cikket, fölhívni valakit, vagy végigolvasni egy cikket, vagy ha nem kell csinálni semmit, csak értekezleten hallgatni valakit, mindig előveszek valami papírt, és húzom a vonalakat. Firkálok.

A szerkesztőségi helyiségek, amelyekben megfordulok, tele vannak telefirkált postitekkel, lapokkal, füzetekkel. Annak idején az Indexben még az asztallapot is telefirkáltam, ahogy az iskolában a padot körzővel karcoltuk, úgy karistoltam bele mintákat.

-1.5.3. Pedig rajzolni aztán sosem tudtam. Gyerekkoromban is béna rajzolónak számítottam, annak számítok most is. Csak vonalat húzni szeretek. Szinte euforizál. Megfelelően lágy töltőtollal, megfelelő felületű, textúrájú papírra, megfelelő színú, viszkozitású és fedésű tintával.

Képtelen vagyok megállni, hogy ne firkáljak teli valamit.

-1.5.4. Kézzel írni szeretek. Messze a leghatékonyabb adatrögzítés és -feldolgozás. Diktafonok, okostelefonok, tabletek, AI-asszisztensek húzhatnak a picsába.

És ha az ember kézzel ír, firkál is.

Sőt, azt vettem észre, hogy mostanában egyre kevesebb a leírt szó, egyre több a firka.

-1.5.5. Egy-egy hírlevélcikk tipikus elkészítési menete: este tízre végre elrendezek mindent magam körül, a monitoron nyitva előttem kábé kétszáz Chrome-fül, a Notionbe elmentett jegyzetek, hogy hét közben milyen ötletek adódtak, új dokumentumot nyitok a Google docsban, üres lap… és már nyúlok is asztalon fekvő kábé húsz töltőtoll egyike után, mondjuk a hajlított hegyű (távol-keleti kalligráfiára alkalmas) Jinhao (viszonylag olcsó kínai márka), Visconti „Café Terrace at Night” tintával (enyhén okkeres-vöröses szedatív narancs)... és éjjel kettőig firkálok. Utána elkezdek írni valamit. Közben persze firkálok.

-1.5.6. Tehát a hírlevél és a firka végső soron elég szoros kapcsolatban van.

-1.6. Még néhány technikai tudnivaló

-1.6.1. A cikkek elrendezése a lehető legegyszerűbb logikát követi: időrendben vannak. 2020. augusztus 26-tól 2026. április 10-ig.

(...)

-1.6.5. Újaknak, tehát olyanoknak, akik eddig még nem találkoztak ezekkel a szövegekkel: gyakran látnak majd mindenféle furcsán (hibásan) írt, kreténül ragozott (ragzott), rosszul használt szavakat, egészen ostoba szólástévesztéseket, képzavarokat, ilyeneket. Nem köll megijedni, ez csak amolyan tréfa. Meglehet: szar.

Többnyire szándékos. Kivéve, amikor nem.

És bulikon oldja a feszültséget.