Ingyenes tömegközlekedést kér Rózsa András, zuglói polgármester a fővárostól és a kormánytól azoknak, akik a magyar futballválogatott meccsére érkeznek a Puskás Arénába.

„A Puskás Aréna melletti utcákban kizárólag a környéken élők parkolhatnak a lakossági parkolóhelyeken. Meccsnapokon mégis gyakori, hogy mire a lakók hazaérnek, a nekik fenntartott helyeken már a szurkolók autói állnak. A legutóbbi válogatott meccs előtt ezért nagy táblákat is kitettünk, hogy az érkezők jól lássák, melyik helyeket kell szabadon hagyniuk”

– írja a polgármester a Facebookon.

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Rózsa azt szeretné, ha az ingyenes közösségi közlekedés az egész országra kiterjedne, ugyanis sok szurkoló érkezik vidékről távolsági busszal vagy vonattal.

A polgármester azt szeretné elérni, hogy a március végén esedékes, Szerbia elleni Nemzetek Ligája-osztályozóra már így utazhassanak a szurkolók.