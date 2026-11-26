Már 2006 októbere óta vezeti polgármesterként a XIX. kerületet, és áldozatos munkájával jelentősen hozzájárult a kerület stabilitásához és fejlődéséhez – ezzel indokolta három kispesti alpolgármester, hogy miért kellene a lehető legmagasabb összegű, hat havi fizetésnek megfelelő jutalmat kapnia Gajda Péternek. A Paróczai Anikó, Ternyák András és Varga Attila által aláírt határozati javaslat így bruttó 18 milliós – vagyis nettó 12 millió forintos – jutalmat adna Gajdának, írja a Magyar Hang.

A javaslatról a csütörtök délutáni képviselő testületi ülésen szavaznak majd.

Az eddigi rekord egyébként bruttó 12 millió forintos jutalom volt, amit tavaly decemberben szavaztak meg Dunaharaszti polgármesterének, és ugyanennyit szavaztak meg a vecsési fideszes Szlahó Csabának is.

Az ügyet még furcsábbá teszi a lap szerint, hogy Kispest költségvetése közismerten szűk, főleg a 2,8 milliárdos szolidaritási adó kötelező befizetése miatt. A kerületi költségvetést 24 milliárdos bevételi és 24 milliárdos kiadási összeggel állapították meg - utóbbi mintegy 80 százalékát bérköltségekre, több mint 1200 önkormányzati munkavállaló fizetésére fordították. Nagy beruházásokra, költséges fejlesztésekre tehát régóta nincs forrása a kerületnek. A javaslatot jegyző alpolgármesterek szerint a rekordmértékű jutalomra azonban megvan a forrás.