„Az ALTEO a mai napon különböző szavatossági kötelezettségvállalások megsértésére hivatkozva szavatossági igénybejelentést tett az eladó felé az akvizícióval kapcsolatban megkötött üzletrész adás-vételi szerződés vonatkozó rendelkezései alapján” – tette közzé a tőzsdén jegyzett energetikai cég csütörtökön. Az ügyről, ami a bejelentéshez vezetett, még júniusban írtunk bővebben A nagy Tiborcz-trükk: hatszoros áron adták el egy cégüket egy tőzsdén forgó cégüknek, amiből aztán szintén szembeötlően jó áron szálltak ki című cikkben.

Tiborcz István 2025 februárjában Fotó: Kovács Bendegúz/444

A dolog lényege röviden: tavaly nyáron az Alteo megvett egy akkor Éltexnek ( ma már Alteo Circular Kft.-nek) hívott céget, ami 2022-től a Tiborcz István volt miniszterelnöki vőhöz köthető Globel Refuse Holding Zrt. részbeni, majd 2024-től kizárólagos tulajdonában állt. A tranzakció idején az Alteo részben szintén Tiborcz-érdekeltség volt, 2023-ban ugyanis meghatározó tulajdonrészt vett benne a Tiborcz Istvánhoz köthető Főnix Magántőkealap (valamint a Jellinek Dániel-féle Riverland Magántőkealap és a Mol egyik vállalata, a Mol RES Investments Zrt.).

Jóval később nyilvánosságra került, hogy az Alteo 18,9 milliárd forintot fizetett a könyv szerinti értéken 10 milliárdos Éltexért. Majd az is, hogy ráadásul az Éltex/Alteo Circular az előző években hibásan könyvelt, így a tényleges saját tőkéje már a 3 milliárd forintot sem éri el – vagyis a túlárazás hatszoros volt (csak azon a salgótarjáni ingatlanon volt egy 4 milliárd forintos mínuszt jelentő úgynevezett tárgyieszköz-helyesbítés, amiről 2024-ben mi is írtunk, miután kiderült, hogy onnan rákkeltő méreganyag ömlött a Salgó-patakba). Vagyis Tiborczék a kizárólagos tulajdonukban álló Éltexet sokszorosan túlárazva adták el a résztulajdonukban álló Alteónak – amiből aztán idén áprilisban, 11 nappal a választások előtt ki is szálltak.

Mindezek után jutott el mostanra a tőzsdei cég oda, hogy eljárásokat kezdeményez az ügylet miatt. A mai közleményük három lényeges fejleményről számol be.

Az első a cikk elején említett szavatossági igénybejelentés, amihez hozzáteszik: „ha a bejelentett szavatossági igényeket az eladó vitatja, úgy a társaság minden jogilag rendelkezésére álló eszközt igénybe fog venni az igénye érvényesítése érdekében”. Emellett további szavatossági igények érvényesítését is vizsgálják. (Egy ilyen szavatosság lényegében ugyanazt jelenti akkor, ha céget veszünk, mint akkor, ha házat vagy ruhát, tévét: ha a termékben „rejtett hibák” vannak, például a valós vagyoni helyzete jelentősen eltér az ár kialkudásakor figyelembe vettől, az eladó jótállással tartozik).

A második az, hogy emellett a cég tulajdonrészéről szóló „üzletrész-adásvételi szerződésben foglalt vételárkorrekció lefolytatásáról is zajlanak az egyeztetések a felek és a vételárkorrekcióval kapcsolatos audit és tanácsadási feladatokra felkért könyvvizsgáló és tanácsadó cég között”. Vagyis elkezdődött az alku arról, hogy mennyi volt a 3 milliárdot érő cég reális ára a közel 19 milliárd helyett.

Végül pedig az Alteo „beadvánnyal fordult a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóság felé annak érdekében, hogy a hatóság vizsgálja ki a Controlex Könyv- és Adószakértő Kft. és Ézsiás László Tibor kamarai tag könyvvizsgáló szakmai tevékenységének jogszabályoknak és könyvvizsgálati standardoknak való megfelelését” az akkori Éltex 2024-es és korábbi éves beszámolóinak könyvvizsgálatával összefüggésben. A társaság szerint ugyanis az azóta napvilágot látott tényleges cégérték fényében indokolt annak hatósági vizsgálata, hogy „az érintett könyvvizsgálói tevékenység minden tekintetben megfelelt-e az alkalmazandó szakmai standardoknak és jogszabályi előírásoknak”.

Az Alteo részvényeivel év elején még 4700 forint körüli árfolyamon kereskedtek a Budapesti Értéktőzsdén, és még áprilisban is 4000-4500 forint körül volt az ára. Az Éltex-hírek megjelenése után 3300 forint környékére esett, augusztusra ismét 4000 forint fölé ment az árfolyam, ami azonban az utóbbi hetekben mélyrepülésbe váltott: kedden és szerdán már 3000 forint alatt zárt, ma 2660 forintig süllyedt, ami közel volt az éves mélyponthoz.