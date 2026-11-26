„Az ALTEO a mai napon különböző szavatossági kötelezettségvállalások megsértésére hivatkozva szavatossági igénybejelentést tett az eladó felé az akvizícióval kapcsolatban megkötött üzletrész adás-vételi szerződés vonatkozó rendelkezései alapján” – tette közzé a tőzsdén jegyzett energetikai cég csütörtökön. Az ügyről, ami a bejelentéshez vezetett, még júniusban írtunk bővebben A nagy Tiborcz-trükk: hatszoros áron adták el egy cégüket egy tőzsdén forgó cégüknek, amiből aztán szintén szembeötlően jó áron szálltak ki című cikkben.
A dolog lényege röviden: tavaly nyáron az Alteo megvett egy akkor Éltexnek ( ma már Alteo Circular Kft.-nek) hívott céget, ami 2022-től a Tiborcz István volt miniszterelnöki vőhöz köthető Globel Refuse Holding Zrt. részbeni, majd 2024-től kizárólagos tulajdonában állt. A tranzakció idején az Alteo részben szintén Tiborcz-érdekeltség volt, 2023-ban ugyanis meghatározó tulajdonrészt vett benne a Tiborcz Istvánhoz köthető Főnix Magántőkealap (valamint a Jellinek Dániel-féle Riverland Magántőkealap és a Mol egyik vállalata, a Mol RES Investments Zrt.).
Jóval később nyilvánosságra került, hogy az Alteo 18,9 milliárd forintot fizetett a könyv szerinti értéken 10 milliárdos Éltexért. Majd az is, hogy ráadásul az Éltex/Alteo Circular az előző években hibásan könyvelt, így a tényleges saját tőkéje már a 3 milliárd forintot sem éri el – vagyis a túlárazás hatszoros volt (csak azon a salgótarjáni ingatlanon volt egy 4 milliárd forintos mínuszt jelentő úgynevezett tárgyieszköz-helyesbítés, amiről 2024-ben mi is írtunk, miután kiderült, hogy onnan rákkeltő méreganyag ömlött a Salgó-patakba). Vagyis Tiborczék a kizárólagos tulajdonukban álló Éltexet sokszorosan túlárazva adták el a résztulajdonukban álló Alteónak – amiből aztán idén áprilisban, 11 nappal a választások előtt ki is szálltak.
Mindezek után jutott el mostanra a tőzsdei cég oda, hogy eljárásokat kezdeményez az ügylet miatt. A mai közleményük három lényeges fejleményről számol be.
Az Alteo részvényeivel év elején még 4700 forint körüli árfolyamon kereskedtek a Budapesti Értéktőzsdén, és még áprilisban is 4000-4500 forint körül volt az ára. Az Éltex-hírek megjelenése után 3300 forint környékére esett, augusztusra ismét 4000 forint fölé ment az árfolyam, ami azonban az utóbbi hetekben mélyrepülésbe váltott: kedden és szerdán már 3000 forint alatt zárt, ma 2660 forintig süllyedt, ami közel volt az éves mélyponthoz.
Pedig a cég azt írta, nem bont, „nem dolgoz fel akkumulátort, vagy akkumulátor hulladékot”.
A szervezet bejelentést tett a hatóságoknál.
A kisbefektetők „készek felvetni a menedzsment hűtlen kezelésének kérdését is”.