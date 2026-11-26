Pro Patria Nemzetközi Alapítvány néven hozott létre új szervezetet Orbán Viktor volt miniszterelnök, aminek egyedüli kurátora korábbi politikai igazgatója, Orbán Balázs lett. Az alapítvány létrejöttéről elsőként csütörtök délután a Politico hírlevele számolt be.

„Szeretnénk katalizálni az Európai Unió intézményi reformjáról szóló vitát”

– mondta a lapnak Orbán Balázs, aki szerint a szervezet most kezdi meg az adománygyűjtést, hazai és nemzetközi támogatóktól egyaránt várnak pénzt. Orbán szerint az intézet Brüsszelben is „jelen lesz”, irodát azonban nem nyitnak ott.

Orbán Viktor és Orbán Balázs a 2023-as kötcsei találkozón Fotó: Németh Dániel/444

„A Politico híre igaz!” – erősítette meg a Facebook-oldalán Orbán Balázs.

„Hiába államosította és zárta be Brüsszel kérésére a magyar kormány az elmúlt években nemzetközi hírnevet szerzett kutatóintézeteket, mi nem hagyjuk magunkat elhallgattatni!”

– írta. Orbán szerint az alapítvány célja egy olyan nemzetközi kutatóintézet felépítése, aminek legfontosabb feladata a nemzeti erők közötti nemzetközi együttműködés erősítése lesz.

„Az intézet számára az első években fontos feladat lesz a Magyarországon tapasztalható liberális autoriter rendszerrel szembeni ellenállás szervezése és támogatása is”

– írta Orbán Balázs.

A Fővárosi Törvényszék október 30-i végzése szerint az alapítvány alapító okirata október 16-án kelt, székhelyét a zuglói Stefánia út 20. szám alatt jegyezték be, ez a Fidesz pártalapítványának a címe. Az ügyvéd pedig Illés Géza Márton, aki a Mathias Corvinus Collegium alapítóját, Tombor Andrást is képviselte.

Az alapítvány céljai között szerepel a patrióta gondolkodás, a nemzeti szuverenitás, a nemzeti alapú társadalom- és gazdaságszervezés erősítése, a hagyományos életmód és értékrend védelme, valamint a keresztény civilizációs örökség megőrzése. Magyarországról kiindulva olyan nemzetközi szellemi központot akarnak létrehozni, ami

„összekapcsolja a Nyugat és a Kelet vezető gondolkodóit, döntéshozóit és intézményeit, illetve kiemelt figyelmet fordít a fiatal tehetségek felfedezésére és támogatására is”.

Az alapítvány az „elmúlt évszázadokban felhalmozódott magyar államszervezési tudás és tapasztalok” felhasználásával kívánja erősíteni Magyarország nemzetközi hírnevét, a nemzeti konzervatív gondolkodást, a stratégiai realizmust és „a felelős államvezetés művészetét”.

Azt írták, az alapítvány „elemzési, kutatási, közéleti, tudományos és oktatási tevékenységének középpontjában különösen a politika, közpolitika, alkotmányosság, filozófia, gazdaság, kultúra, nemzetközi kapcsolatok, diplomácia és média-, társadalom- és történettudomány állnak.”

A szervezet a saját kutatási, oktatási és közéleti tevékenysége mellett más, hasonló célokért dolgozó szervezeteket és személyeket is támogathat, illetve fenntarthat. Az alapítványnak nincs kuratóriuma, egyetlen kurátora Orbán Balázs, akinek megbízatása határozatlan időre szól. Ő önállóan képviseli a szervezetet, gazdálkodik annak vagyonával, és ő dönt a támogatásokról is. A végzésből nem derül ki, hogy Orbán Viktor mekkora vagyonnal hozta létre a szervezetet.